До +50°C! Франция подсчитывает убытки от рекордной жары

Больше всего пострадала от жары и засухи этим летом Франция. В некоторых регионах страны был побит температурный рекорд — столбики термометров поднимались до +49,5 градусов.





Под ударом стихии оказался целый ряд секторов экономики. Даже поля с теплолюбивым подсолнечником не выдержали теплового натиска. Согласно данным экспертов Oil World, производство подсолнечника и других масляничных культур во Франции из-за высоких температур в июне и июле составит 1,4 млн тонн, что ниже ожидаемого ранее уровня.









Реки обмелели, бассейны высохли

Еще хуже прогнозы по урожаю в Испании, Чехии и Словакии. В той же Испании урожай этой масличной культуры может понизиться до 0,76 млн. тонн против 0,92 млн. тонн в прошлом году и стать минимальным за последние семь лет.





В целом эксперты оценивают уборочные площади под подсолнечником в ЕС в текущем году на уровне 4,39 млн га. Это больше на 6,5%, чем годом ранее, но урожайность прогнозируется на уровне в 2,27 т/га, что ниже на 3%, чем в обычно.





Даже атомная отрасль подверглась давлению жары. На прошлой неделе было отключено два энергоблока (2,6 тыс. МВт) атомной электростанции «Гольфеш». Вода в реках Пятой республики нагрелась настолько, что уже не может охлаждать реакторы, предупреждало агентство Bloomberg.





В итоге АЭС снизила выработку. А это в свою очередь привело к резкому росту цен на электричество. Тем более, что расход электроэнергии в жару выше, чем обычно.





Одна из самых значительных статей дохода французского бюджета — туризм — также несет убытки. В некоторых районах из-за засухи запрещено поливать поля для гольфа, мыть автомобили, наполнять бассейны.





По сообщению местных СМИ, Париж и Лион запретили въезд в центр обоих городов транспортных средств в попытке сохранить воздух чистым. Эти ограничения были введены и в июне, во время первой волны температурного шока, и в июле, что, естественно, снизило турпоток.





Виноградники полегли, бокалы высохли

Но самый серьезный ущерб жара нанесла главному экспортному продукту Франции – вину.





Как сообщала газета Le Figaro, в 20 департаментах страны власти называют ситуацию кризисной. Больше всего от засухи пострадали департаменты Крёз и Шер, а также Вандея и Дё-Севр на западе Франции.





По предварительным данным, в этих районах производители вина потеряли примерно 50% своего будущего урожая.





Как сообщало France24, производство вина во Франции в этом году сократится на 6-13% по сравнению с 2018 годом. По подсчетам министерства сельского хозяйства, производство вина составит от 42,8 до 46,4 млн. гектолитров. Это самый низкий показатель за последние пять лет.









Причем масштаб ущерба, скорее всего, будет пересмотрен в сторону увеличения, поскольку пока что обработана информация только по данным на 12 июля.





«Из-за глупости Макрона»

Франция, наряду с Испанией и Италией, входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров вина в мире.





Еще в июне министр сельского хозяйства Франции Гийом Дидье предупреждал, что потери от жары, а в некоторых регионах от шквалистого ветра и града составят от 80 до 100% угодий. Тогда от стихии сильно пострадали департаменты Дром и Изер, расположенные у подножия Альп. Здесь серьезно пострадали виноградники и фруктовые деревья.





Полный масштаб ущерба французские аграрии подсчитают в сентябре-октябре, но уже сейчас понятно, что окончательно подкосить бизнес французских виноградарей и виноделов может не жара, а Дональд Трамп.





Американский президент не исключил введение налога на французское вино, едва ли не самую маржинальную часть французского экспорта.





«Они поступили неправильно, что ввели этот налог... Я им говорил: «Не делайте этого. Если вы это сделаете, я введу налоги на ваше вино… Мы сейчас над этим работаем», — написал Трамп в своем аккаунте.





Речь идет о цифровом налоге во Франции в отношении американских компаний. «Франция только что ввела цифровой налог в отношении наших великих американских технологических компаний. Если кто-то и может их обкладывать налогом, то это их родная страна — США», — заявлял ранее Трамп.





Он пригрозил ввести «существенные ответные действия по поводу глупости Макрона», имея в виду президента Франции Эммануэля Макрона.





При этом американец сделал антирекламу французским винам, сообщив, что вообще-то американское вино «ничем не хуже французского».





Лето-2019 — второе подряд жаркое и сухое лето в Европе. Но на этот раз рекордное, даже более засушливое, чем в 2003-м, считающимся самым ужасным по уровню последствий для экономики Франции и некоторых других европейских стран.









Тенденции, которые резко обозначились в последнее время, как предупреждают эксперты ООН, вызывают все большую тревогу: если аномалии будут проявлять себя такими темпами, то в середине века подобное будет происходить каждый второй год.





Жара будет уничтожать посевы, фруктовые деревья и ягодные кустарники будут хуже сопротивляться болезням и вредителям. При том, что многих вредных насекомых жаркая погода вполне устраивает.





А наиболее ощутимый негатив от нынешней жары — повышение стоимости любимых французами круассанов, поскольку пшеница и растительное масло подорожают. Как и стоимость сухого красного продукта с берегов Луары.