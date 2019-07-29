«Как установлено следствием, группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки», — заявили в СК.





СК возбудил дело об организации массовых беспорядков (наказание — от восьми до 15 лет лишения свободы), об участии в них (от трех до восьми лет) и о призывах к ним (до двух лет лишения свободы).





meduza.io О конкретных фигурантах дела пока не сообщается, передает









СК также подтвердил, что расследует три уголовных дела о нападении на представителей власти и проводит «ряд процессуальных проверок» по этой статье. Об одном деле уже было объявлено официально, но о двух других сообщалось лишь со ссылкой на источники.





Большинство независимых кандидатов в Мосгордуму, которые организовывали акцию 27 июля, находятся под административным арестом.





3 августа они планируют провести новую акцию с требованием регистрации на выборах. Мэрия Москвы отказалась согласовать ее где бы то ни было, кроме проспекта Сахарова; организаторы не согласились на этот вариант.





В 2012 году СК РФ возбудил дело о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти после столкновений на Болотной площади между участниками «Марша миллионов» и полицией.





Фигурантами дела стали более 30 человек, большинство из них получили реальные сроки. Журналисты и правозащитники указывали на политическую мотивированность «болотного дела».









Напомним, громкое дело "о массовых беспорядках" было возбуждено в Беларуси в конце 2010 года в ответ на массовые протестыв связи с фальсификацией итогов президентских выборов. Тогда ряд лидеров оппозиции, кандидатов в президенты, были приговорены к длительным тюремным срокам и были признаны мировым сообществом политзаключенными.