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По стопам Лукашенко: в России появилось новое дело "о массовых беспорядках"

30.07.2019 17:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после акции протеста, которая прошла 27 июля в центре Москвы. Об этом сообщает московское управление ведомства.
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«Как установлено следствием, группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки», — заявили в СК.

СК возбудил дело об организации массовых беспорядков (наказание — от восьми до 15 лет лишения свободы), об участии в них (от трех до восьми лет) и о призывах к ним (до двух лет лишения свободы).

О конкретных фигурантах дела пока не сообщается, передает meduza.io


СК также подтвердил, что расследует три уголовных дела о нападении на представителей власти и проводит «ряд процессуальных проверок» по этой статье. Об одном деле уже было объявлено официально, но о двух других сообщалось лишь со ссылкой на источники.

Большинство независимых кандидатов в Мосгордуму, которые организовывали акцию 27 июля, находятся под административным арестом. 

3 августа они планируют провести новую акцию с требованием регистрации на выборах. Мэрия Москвы отказалась согласовать ее где бы то ни было, кроме проспекта Сахарова; организаторы не согласились на этот вариант.

В 2012 году СК РФ возбудил дело о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти после столкновений на Болотной площади между участниками «Марша миллионов» и полицией. 

Фигурантами дела стали более 30 человек, большинство из них получили реальные сроки. Журналисты и правозащитники указывали на политическую мотивированность «болотного дела».


Напомним, громкое дело "о массовых беспорядках" было возбуждено в Беларуси в конце 2010 года в ответ на массовые протестыв связи с фальсификацией итогов президентских выборов. Тогда ряд лидеров оппозиции, кандидатов в президенты, были приговорены к длительным тюремным срокам и были признаны мировым сообществом политзаключенными.
 
 
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СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после акции протеста, которая прошла 27 июля в центре Москвы. Об этом сообщает московское управление ведомства.
 
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