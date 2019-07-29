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Это прогресс: Михаэль Шумахер уже смотрит "Формулу-1" по телевизору

30.07.2019 17:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший главный спортивный директор команды Ferrari Жан Тодт сделал редкое заявление о состоянии Михаэля Шумахера, который уже несколько лет пытается восстановиться после травмы головы.

По словам бывшего босса Шумахера, легендарный гонщик до сих пор борется с последствиями травмы, но уже делает успехи и может смотреть "Формулу-1" по телевизору.

"Михаэль Шумахер любит смотреть гонки "Формулы 1" по телевизору, и он делает успехи в своем восстановлении", – сказал Тодт в интервью Radio Monte-Carlo, пишет Daily Mail.

Тодт – один из ближайших соратников Шумахера, он признался, что спортсмен добился хороших успехов, и они даже вместе смотрят гонки по телевизору.

"Я всегда осторожен с такими заявлениями, но это правда. Я смотрел гонку вместе с Михаэлем Шумахером в его доме в Швейцарии, – заявил Тодт. – Михаэль в хороших руках, и о нем хорошо заботятся дома. Он не сдается и продолжает сражаться".


Напомним, семикратного чемпиона мира, которому сейчас 50 лет, не видели на публике с тех пор, как он упал и ударился головой о камень во время катания на лыжах во французских Альпах в декабре 2013 года.

Он получил серьезные травмы головы, был введен в состояние комы, с тех пор его семья не разглашает информацию о здоровье гонщика.
 
 
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Бывший главный спортивный директор команды Ferrari Жан Тодт сделал редкое заявление о состоянии Михаэля Шумахера, который уже несколько лет пытается восстановиться...
 
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