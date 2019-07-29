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Это прогресс: Михаэль Шумахер уже смотрит "Формулу-1" по телевизору
Источник материала: Партизан
Бывший главный спортивный директор команды Ferrari Жан Тодт сделал редкое заявление о состоянии Михаэля Шумахера, который уже несколько лет пытается восстановиться после травмы головы.
По словам бывшего босса Шумахера, легендарный гонщик до сих пор борется с последствиями травмы, но уже делает успехи и может смотреть "Формулу-1" по телевизору.
"Михаэль Шумахер любит смотреть гонки "Формулы 1" по телевизору, и он делает успехи в своем восстановлении", – сказал Тодт в интервью Radio Monte-Carlo, пишет Daily Mail.
Тодт – один из ближайших соратников Шумахера, он признался, что спортсмен добился хороших успехов, и они даже вместе смотрят гонки по телевизору.
"Я всегда осторожен с такими заявлениями, но это правда. Я смотрел гонку вместе с Михаэлем Шумахером в его доме в Швейцарии, – заявил Тодт. – Михаэль в хороших руках, и о нем хорошо заботятся дома. Он не сдается и продолжает сражаться".
Напомним, семикратного чемпиона мира, которому сейчас 50 лет, не видели на публике с тех пор, как он упал и ударился головой о камень во время катания на лыжах во французских Альпах в декабре 2013 года.
Он получил серьезные травмы головы, был введен в состояние комы, с тех пор его семья не разглашает информацию о здоровье гонщика.
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Бывший главный спортивный директор команды Ferrari Жан Тодт сделал редкое заявление о состоянии Михаэля Шумахера, который уже несколько лет пытается восстановиться...
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