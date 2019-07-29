Минские бизнесмены написали Лукашенко. Они требуют вернуть в город киоски

Источник материала: KYKY

Минские бизнесмены написали совместное письмо президенту. Они требуют вернуть на улицы города киоски мелкорозничной торговли, сообщает TUT.by.

Поводом стало недавнее появление в Сухарево первого в Минске киоска «Табакерка». Его выполнили в дизайне, который явно отличается от всех остальных торговых точек страны. Полторы недели назад снимок опубликовали в Telegram-канале «Мотолько Помоги»:

В тот момент предприниматели возмутились: они хотят, чтобы чиновники начали проводить открытые аукционы с участием малого бизнеса. Так, по мнению авторов обращения, распределение мест для ларьков станет прозрачным. Письмо направили в Администрацию президента, МАРТ и Мингорисполком.

«Войну» минским киоскам объявили 15 лет назад. Власти тогда посчитали, что они портят внешний вид города, и придерживаются этого мнения до сих пор. В новом обращении бизнесмены напомнили, как коллеги всегда выполняли требования чиновников и старались улучшчать внешний вид объектов. Не спасло даже это.

«Более циничного шага от властей, чем разрешение компании «Энерго-Ойл» открытия киосков в городе Минске с табачными изделиями в шаговой доступности от жилых домов, трудно было себе представить»,

– отметил председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко. В этом есть смысл: согласно конституции, государство должно гарантировать равные права каждому бизнесу. Но на деле выходит, что можно не всем. Ограничение по туманным причинам обходит стороной компанию «Энерго-Ойл» олигарха Алексея Олексина, которая устанавливает «Табакерки» по всей Беларуси. До конца 2020 года их количество достигнет 2500 участков.

Напоследок Шумченко подчеркнул: «Мы даже готовы продавать только беларуские товары и установить киоски по согласованию с властями. Можно и такие же, как «Табакерка».