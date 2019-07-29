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Дедушка на выданье. Истории, доказывающие, что любви все возрасты покорны

30.07.2019 17:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дедушка на выданье. Истории, доказывающие, что любви все возрасты покорны
Петр и Зоя Курносовы. Они пронесли любовь через всю жизнь. © / Елена Калашникова / АиФ

Небольшое мордовское село Кильдюшево в Тетюшском районе Татарстана. Здесь, где из-под земли бьёт священный родник Кереметь, где до сих пор живы традиции и обряды и звучит мокшанский язык, более полувека назад разворачивалась история любви Петра и Зои. Почти по Шолохову.

В гостях у молодожёнов…

Улица Лесная, небольшой одноэтажный деревянный домик Курносовых. На стук в окно выходит невысокая мило­видная женщина в синем халате, на шее бусы из голубого камня в цвет глаз. «Проходите, раз приехали», – приглашает Зоя Андреевна. Ей – 80, её супругу Петру Трофимовичу – 85. Пожилой мужчина теперь редко выходит из дома – сказывается возраст, но в глазах по-прежнему озорные искорки и неимоверное жизнелюбие.

Дедушка на выданье. Истории, доказывающие, что любви все возрасты покорны
Зоя Андреевна в молодости. Фото: Из семейного архива

«Расскажите историю своей любви», – прошу я. Эти слова вызывают улыбку на лицах молодожёнов. Почему молодожёнов? Да потому, что поженились они всего год назад. «Ну вот, а я думал, вы у меня об истории села спрашивать будете, о колхозе. Я ведь много могу рассказать. Всех председателей помню», – шутит Пётр Трофимович.

Родились и выросли супруги на одной улице. Трудиться в колхозе начали рано, время было непростое. Отслужив три года в десантных войсках, Пётр Трофимович вернулся в родное село, женился. Работал завхозом и по совместитель­ству киномехаником, показывал фильмы в сельском клубе. И полюбил другую. Зою он и не замечал раньше, а тут… Но из семьи не ушёл – не принято это было, в браке родились четверо детей. Но и Зою забыть не мог. Она тоже подарила Петру двоих детей – Николая и через 7 лет Геннадия. Так прошло 10 лет, пока молодая женщина не решила изменить свою судьбу, забрала детей и уехала к сестре в Ульяновскую область. Там вышла замуж, и их дороги с Петром Трофимовичем разошлись на 44 года. «Да, я приезжала в Кильдюшево, но за всё это время мы с ним ни разу не виделись», – делится Зоя А­ндреевна.

Встретил со сватами

Дети выросли, и она, и Пётр Трофимович овдовели. Однажды в доме женщины раздался телефонный звонок. «Удивилась, конечно. Что сказал? С палочкой я теперь, говорит, хожу, – вспоминает Зоя Андреевна. – Спросила я у него, откуда номер мой взял. А он: «Вот приедешь, тогда и расскажу».

Дедушка на выданье. Истории, доказывающие, что любви все возрасты покорны
Петр Трофимович в молодости. Фото: Из семейного архива

Приехала. А он со сватами и хлебом-солью встретил! Так и осталась. Вскоре расписались в районном центре, со свидетелями, как и положено.

– Нечасто женятся в таком возрасте. Люди, поди, удивляются? – спрашиваю.

– Да и пускай удивляются. Мой совет холостым – обязательно жениться! А то у нас в Кильдюшеве 8 холостых мужиков и 15 незамужних баб. И это я только тех считаю, к­ому 50–60 лет, – говорит Пётр Трофимович. Прошу показать снимки, на которых супруги ещё молодые. «Иди, принеси с зеркала мою карточку», – отправляет он за фотографией жену. И шутя добавляет скоро­говоркой: «Вот так у нас: кто молодой – тот за водой». Хотя возраст для них – всего лишь цифра, любовь же проверена временем.

Любовь родилась на танцполе

Этим летом Нина Автушенко и её друг Анатолий Золин из Ангарска Иркутской области будут праздновать годовщину знакомства. Празд­новать планируют в том самом месте, где и свела их судьба, – на танцах. И всё бы ничего, вот только возраст новоиспечённой пары не совсем стандартный для н­овых знакомств и танцев – 87 лет ей и 86 ему.

– 26 лет назад я овдовела, мне тогда 60 лет было. Муж умер внезапно, прямо на работе. С тех пор я посвятила всю себя семье и работе. На пенсию ушла в 70 лет.

Дедушка на выданье. Истории, доказывающие, что любви все возрасты покорны
Нина Автушенко и её друг Анатолий Золин. 26 лет была одна, а потом нашла свою судьбу. Фото: АиФ/ Надежда Плахова

Но дома сидеть пенсионерка не могла. Ездила на дачу до 80 лет, а потом стала ходить на танцы. В Ангарске для пенсионеров в нескольких дворцах культуры организованы специальные мероприятия для горожан в почётном возрасте. Они пользуются большим спросом, и, к слову, на этих танцах образовалось уже несколько пожилых пар. И хотя общаются Нина Фёдоровна и Анатолий Иванович всего год, оба уже не представляют жизни друг без друга. Когда она гостит у своих дочерей в других городах, друг звонит и тревожится, когда же его Ниночка вернётся в родной Ангарск. Без неё он теперь ни на танцы, ни в парки, ни в храм ходить не желает.

Когда кто-то из этой пары попадает в больницу (годы, как ни крути, берут своё), второй навещает и обязательно старается радовать прихворнувшую половинку. В конце мая, когда у Нины Фёдоровны повысилось давление, Анатолий Иванович порадовал её стаканчиком клубники, купленной на местном рынке.

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– За стакан отдал 100 рублей! Я начала ругать его, а он сказал, что ему для своей Ниночки н­икаких денег не жалко.

На прошедший в апреле 87-й день рождения Анатолий подарил своей подруге современный аппарат для измерения давления. От обычного он отличается тем, что озвучивает данные вслух и даже даёт рекомендации посетить врача или выспаться, если показания повышены.

– Я счастлива, что спустя 25 лет, после того как овдовела, обрела такого хорошего друга. Прохожие удивляются, когда мы с ним на качелях качаемся, а я рада. Теперь гуляем с Анатолием вдвоём везде, тросточку всё чаще оставляю дома. Ведь у меня теперь есть свой локоть.

Домашние хлопоты, хоть и живут пенсионеры в разных квартирах, они стараются делить пополам – где он ей поможет, где она ему. И своим примером они доказывают, что для счастья и даже взаимной симпатии нет возрастных ограничений.

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Замуж вместо пенсии

Три года назад в Ростове сыграли свадьбу 77-летняя Раиса Белецкая и 83-летний Юрий Сомов.

Познакомились 9 лет назад в клубе для пенсионеров и с первого взгляда понравились друг другу. Но отношения завязались далеко не сразу.

Дедушка на выданье. Истории, доказывающие, что любви все возрасты покорны
Раиса Белецкая и Юрий Сомов. Руки и сердца он просил через её детей.  Фото из семейного архива

«До встречи с Раечкой я был женат трижды, – говорит Сомов. – Но всех жён пережил, хотя с каждой был счастлив. Считаю, что мужчина без женщины чахнет на глазах. Все мои товарищи, которые оставались вдовцами или разводились, без вторых половинок быстро становились какими-то одичавшими, неопрятными, заброшенными. Поэтому, когда разглядел, какое сокровище рядом со мной находится, долго не мешкал, хотя за Раей, конечно, пришлось поухаживать. Правда, предложение я делал не столько ей, сколько её детям. Пришлось у них спрашивать, не против ли они нашего р­ешения».

Раиса Николаевна замужем была дважды. Первый муж трагически погиб – разбился в автомобильной аварии. Второй умер от инсульта. «А Юра мне сразу приглянулся, – говорит она. – Весёлый, общительный. Мои правнучки обожают нового деда!»

 
Теги: знакомства
 
 
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В их жизни были и запретная любовь, и разлука длиной в 44 года и, наконец, настоящая свадьба.
 
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