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Проверки государственных органов. Как минимизировать риски?
30.07.2019 17:41 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Несмотря на сокращение в прошлом году числа проверок субъектов хозяйствования, тщательность, скрупулезность проведения контрольных мероприятий и их качество возрастают. Итоги работы в цифрах весьма показательны: сумма средств, обращенных в доход государства в 2018 году, составила 177 млн бел. руб., что превышает более чем на 16 % аналогичный показатель предыдущего года.
Зачастую несоблюдение норм законодательства становится результатом не умышленных действий, а пробелов в знаниях специалистов, в чьей зоне ответственности было выявлено нарушение. Иногда можно столкнуться и с другой ситуацией: в истекшем году были выявлены факты назначения внеплановых проверок должностными лицами, которые не имели на это полномочий. Поэтому важно обладать информацией не только о том, что является нарушением, но и о том кем, как и на каком основании могут назначаться и осуществляться контрольные мероприятия, что входит в компетенцию проверяющих. Необходимо учитывать, что за различные нарушения одновременно привлекаются к административной ответственности, как юридическое лицо, так и должностное лицо нанимателя. Это, в основном, директор или его заместитель, а также главный бухгалтер организации.
Для эффективной подготовки представителей субъектов хозяйствования к проверкам Образовательный центр «Профессиональный интерес» при участии представителей государственных органов, осуществляющих проверки, проведет в г. Минске серию семинаров. Интеллектуальный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
8 августа 2019 г. – «Проверки органов прокуратуры: что должен знать каждый субъект хозяйствования»
Основные темы:
· Виды проверок и форм контроля.
· Вопросы, подлежащие проверке органами прокуратуры.
· Полномочия прокурорских работников при проведении проверок.
· Планирование антикоррупционной деятельности в организации. Разработка и содержание плана (программы) мероприятий по противодействию коррупции.
· Меры реагирования по результатам проведенной проверки.
Полная программа и условия участия
15 августа 2019 г. – «Проверки Государственной инспекции труда: новые требования и порядок. Типичные нарушения и ошибки, выявляемые при проверках»
Основные темы:
· Порядок проведения проверок.
· Риск-ориентированный подход при проведении проверок ДГИТ.
· Основные нарушения:
- при оформлении, продлении и прекращении трудовых отношений с работниками;
- привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности;
- предоставлении отпусков и пр.
· Привлечение к ответственности.
· Обжалование действий должностных лиц проверяющих органов и др.
Полная программа и условия участия
22 августа 2019 г. – «Проверки органов финансовых расследований: выявление и пресечение экономических преступлений»
Основные темы:
· Основания для проверок, порядок их назначения и проведения.
· Уклонение от уплаты налогов.
· Легализация средств, полученных преступным путем.
· Порядок привлечения к ответственности.
· Обжалование результатов проверок и др.
Полная программа и условия участия
КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ СЕМИНАРА ВЫДАЕТСЯ СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА!
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Зачастую несоблюдение норм законодательства становится результатом пробелов в знаниях специалистов, в чьей зоне ответственности было выявлено нарушение. Для...
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