Проверки государственных органов. Как минимизировать риски?

Несмотря на сокращение в прошлом году числа проверок субъектов хозяйствования, тщательность, скрупулезность проведения контрольных мероприятий и их качество возрастают. Итоги работы в цифрах весьма показательны: сумма средств, обращенных в доход государства в 2018 году, составила 177 млн бел. руб., что превышает более чем на 16 % аналогичный показатель предыдущего года.

Зачастую несоблюдение норм законодательства становится результатом не умышленных действий, а пробелов в знаниях специалистов, в чьей зоне ответственности было выявлено нарушение. Иногда можно столкнуться и с другой ситуацией: в истекшем году были выявлены факты назначения внеплановых проверок должностными лицами, которые не имели на это полномочий. Поэтому важно обладать информацией не только о том, что является нарушением, но и о том кем, как и на каком основании могут назначаться и осуществляться контрольные мероприятия, что входит в компетенцию проверяющих. Необходимо учитывать, что за различные нарушения одновременно привлекаются к административной ответственности, как юридическое лицо, так и должностное лицо нанимателя. Это, в основном, директор или его заместитель, а также главный бухгалтер организации.

Для эффективной подготовки представителей субъектов хозяйствования к проверкам Образовательный центр «Профессиональный интерес» при участии представителей государственных органов, осуществляющих проверки, проведет в г. Минске серию семинаров. Интеллектуальный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

8 августа 2019 г. – «Проверки органов прокуратуры: что должен знать каждый субъект хозяйствования»

Основные темы:

· Виды проверок и форм контроля.

· Вопросы, подлежащие проверке органами прокуратуры.

· Полномочия прокурорских работников при проведении проверок.

Коррупционные преступления. Взяточничество.

· Планирование антикоррупционной деятельности в организации. Разработка и содержание плана (программы) мероприятий по противодействию коррупции.

· Меры реагирования по результатам проведенной проверки.

Полная программа и условия участия http://bit.ly/Proverki_prokuratura

15 августа 2019 г. – «Проверки Государственной инспекции труда: новые требования и порядок. Типичные нарушения и ошибки, выявляемые при проверках»

Основные темы:

· Порядок проведения проверок.

· Риск-ориентированный подход при проведении проверок ДГИТ.

· Основные нарушения:

- при оформлении, продлении и прекращении трудовых отношений с работниками;

- привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности;

- предоставлении отпусков и пр.

· Привлечение к ответственности.

· Обжалование действий должностных лиц проверяющих органов и др.

Полная программа и условия участия http://bit.ly/Proverki_DGIT

22 августа 2019 г. – «Проверки органов финансовых расследований: выявление и пресечение экономических преступлений»

Основные темы:

· Основания для проверок, порядок их назначения и проведения.

Коррупционные правонарушения.

· Уклонение от уплаты налогов.

· Легализация средств, полученных преступным путем.

· Порядок привлечения к ответственности.

· Обжалование результатов проверок и др.

Полная программа и условия участия http://bit.ly/Proverki_DFR

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ СЕМИНАРА ВЫДАЕТСЯ СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА!