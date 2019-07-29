Белорусские красные танки пристреливаются на «Танковом биатлоне - 2019»

Источник материала: Tut.by

В подмосковном Алабино прошла пристрелка перед соревнованиями «Танковый биатлон — 2019». Фотографии белорусской команды, сделанные журналистами агентства «Ваяр», появились в телеграм-канале Министерства обороны.



Фото: «Ваяр»

На снимках видно, что машины команды Беларуси покрашены в красный цвет. Эта расцветка досталась нашим танкистам по результатам жеребьевки: командир одного из танков, гвардии старший сержант Максим Лузан вытянул соответствующий шар, выбрав таким образом не только цвет, но и место в порядке заездов и номер дорожки, по которой будет двигаться машина.



Фото: «Ваяр»

Первый белорусский экипаж выступит уже 3 августа, он будет соревноваться с командами из КНР, Сербии и Азербайджана. Остальные два экипажа вступят в борьбу 5 и 7 августа.



Фото: «Ваяр»

В этом году в «Танковом биатлоне» принимают участие команды из 25 стран. Почти все участники будут выступать на предоставленных Россией танках Т-72Б3. Только Китай и Беларусь привозят на соревнования свои машины: наша команда — такие же Т-72Б3, команда Китая — произведенные в этой стране Тип-96Б.