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Белорусские красные танки пристреливаются на «Танковом биатлоне - 2019»
Источник материала: Tut.by
В подмосковном Алабино прошла пристрелка перед соревнованиями «Танковый биатлон — 2019». Фотографии белорусской команды, сделанные журналистами агентства «Ваяр»,
На снимках видно, что машины команды Беларуси покрашены в красный цвет. Эта расцветка
Первый белорусский экипаж выступит уже 3 августа, он будет соревноваться с командами из КНР, Сербии и Азербайджана. Остальные два экипажа вступят в борьбу 5 и 7 августа.
В этом году в «Танковом биатлоне» принимают участие команды из 25 стран. Почти все участники будут выступать на предоставленных Россией танках Т-72Б3. Только Китай и Беларусь привозят на соревнования свои машины: наша команда — такие же Т-72Б3, команда Китая — произведенные в этой стране Тип-96Б.
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Экипажи из нашей страны будут участвовать в биатлоне 3, 5 и 7 августа.
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