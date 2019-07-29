Поцелуй вампира. Румыния медленно, но верно поглощает Молдавию

Источник материала: Аргументы и факты

55-летний слесарь Мирча Попеску из румынского города Брашов зарабатывает немного – 1 тыс. лей (15 тыс. руб.) в месяц: заказов мало, цены на услуги падают, клиенты не идут. Скажем так, с кислого вина на мамалыгу перебивается. Что конкретно может волновать его в жизни помимо цен на лекарства, нормального питания и оплаты услуг ЖКХ? Я задаю Мирче вопрос: как он относится к идее присоединения Молдавии к Румынии? У слесаря вмиг зажигаются глаза, словно у трансильванского вампира. «Это наша земля! Большевики оторвали нас друг от друга, но осталось ждать недолго». Я скромно напоминаю: большинство молдаван вовсе не хочет объединения. Однако Мирчу сия мелочь не волнует: «Они своего счастья не понимают. Я считаю, их мнения спрашивать не надо».

В Брашове ко мне часто подходили плохо одетые люди, клянчили хоть немного денег. Приставали во время обеда в кафе: «Дайте кусочек хлеба из корзинки. Вам же не жалко?» По данным за 2018 г., 35,4% населения Румынии живёт за чертой бедности: чистить улицы и мыть тарелки в Европе с 1989 г. (когда свергли Чаушеску) уехали 5 млн человек. Даже цыгане перебрались в Париж – живут там таборами, в палатках. Тем не менее возвращение Молдавии «в родные объятия» – популярная у румын идея: хотя и не все её фанаты могут внятно объяснить, зачем им это нужно.

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«Езжай подметать Францию»

В приграничном с Молдавией румынском городе Яссы всё давно налажено – из Кишинёва косяками идут специальные маршрутки, набитые желающими получить паспорт Румынии. Власти в Бухаресте отлично продумали ситуацию: согласно статье 10-1 закона 21/1991, можно подать заявление на «восстановление румынского гражданства, утраченного 3 июля 1940 г.» – то бишь когда Бессарабия вошла в состав СССР.

«В Молдавии всюду заметна неясно кем оплаченная реклама: как славно обрести паспорт Румынии и путешествовать без виз по всему миру, а также спокойно выезжать на работу в любое государство Евросоюза, Канаду и США, – рассказывает экс-сотрудник румынского МИДа, ныне бизнесмен Георге Ионеск­у. – Для нищей страны – качественная «замануха». Таким образом создаётся впечатление: пусть сама Румыния и небогата, зато с нашими документами ты в любой момент отправишься подметать улицы во Франции». В результате из 3,5 млн молдаван румын­ское гражданство получили уже 520 тысяч. «Я устал от проблем в моей стране и не хочу больше ждать, – говорит 22-летний А­ндрей из Кишинёва, приехавший в Яссы за румын­ским паспортом. – Да, в Румынии полнейший бардак, как и в Молдавии. Но я хоть смогу у­строиться грузчиком где-нибудь у нем­цев. Из Кишинёва все толпами разбегаются – на стройки в Россию или чернорабочими на Запад».

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По данным социологических опросов, от 44 до 74% граждан Румынии в той или иной степени мечтают вернуть Молдавию обратно. Я интересуюсь у людей разных профессий – профессора университета, официанта, таксиста, студента: зачем лично вам Молдавия? Вы понимаете, сколько денег по­требуется в случае объединения? Поглотив ГДР, ФРГ потратила 80 (!) млрд е­вро – но благосостояние Восточной Германии по-прежнему существенно отстаёт от Западной. Откуда возьмёт деньги Румыния, где уровень жизни еле-еле достиг показателей, бывших при Чаушеску? Население страны после свержения диктатора сократилось на 4 млн человек (20% от общего числа) – из государства уезжают целыми деревнями, выпрашивая милостыню на вокзалах Парижа, Рима, Барселоны. Это не говоря о преступности: большинство карманников в общественном транспорте той же Испании – румыны.

«С экономикой у нас беда, – соглашается студент Александру Миряну. – После окончания института я собираюсь найти себе работу в Германии, тут меня ничего не держит. Но я же румын! СССР забрал нашу Бессарабию, следует принять её назад». «Решение о возвращении Молдавии прольёт мне ведро масла на сердце, – объясняет профессор истории Николае Луческу. – Да, я понимаю: у меня низкая зарплата, наука переживает трудные времена. Но в душе теплится надежда, что объединение оплатят из кошелька Евросоюза: тогда Румыния не пострадает финансово».

«Кормят сахаром – плюются!»

Самое интересное – сторонников объединения вообще не беспокоят настроения молдаван: ведь слиться в экстазе с Румынией желают лишь 24% (!) жителей Молдавии, втрое больше категорически против. «Их кормят сахаром, а они ещё и плюются, – возмущается в беседе со мной активист ультраправой партии «Великая Румыния» Эмил Петре. – Да где такое видано? Им предлагают быть в составе единой нации, со своими братьями! Чего тут раздумывать? Против только дураки». Некоторые мои румынские собеседники (особенно из Бухареста) в разговоре отзывались о молдаванах столь же пренебрежительно: вот, мол, недалёкие и глупые жители окраины, развратил их Совет­ский Союз, посчитали себя отдельным государством. Особую неприязнь вызывают хорошее отношение молдаван к России и поездки граждан республики на работу в РФ. «Их оторвали от груди матери-Румынии, а они об этом не жалеют! – страдает Эмил Петре. – Как можно ехать к русским?! Наша страна – часть Запада, Россия же противостоит ему. Стань румыны богатыми, молдаване бы сразу к нам п­обежали».

«Бедный кусает бедного»

Я общаюсь в парке города Брашов с местным журналистом. У него более трезвая позиция. «Молдавия бедная, и Румыния бедная, – усмехается он. – Зачем объединяться? Наши политики с ума посходили, а народ вообразил: стоит получить назад Молдавию, как в экономике наладятся дела. Это идиотизм. Занимайтесь своей страной, не пытайтесь оторвать кусок от другой. Бывший президент Траян Бэсеску на всех углах кричит, что возвращение Молдавии обязано стать третьей главной идеей нации после вступления в НАТО и Евросоюз. Лучше бы он главной идеей сделал экономику, а то скоро таким образом последний румын укатит в Париж тарелки мыть. Мы похожи на нищего вампира, пытающегося укусить другого бедняка… дабы тот превратился в него самого».

В городе Яссы молдаванин, приехавший за паспортом Румынии, горестно вздыхает: «В Дубоссарах я имел бизнес по продаже вина в Россию, но вы больше нашу продукцию не берёте, политики переругались. Придётся ехать в Испанию, столы в кафе тряпкой протирать. Я Россию люблю… Однако жить мне не на что». Не слишком одарённые умом п­олитики-националисты Молдавии за последние годы вдрызг рассорились с Россией. Тем не менее РФ следует определиться со своим поведением с республиками экс-СССР – там, где большая часть населения питает симпатии к нашему государству.

Готовы ли мы подарить этих людей Румынии, отдать ей часть Советского Союза? Не приведёт ли этот по­ступок к тому, что появятся другие желающие растащить бывший СССР по кускам? К сожалению, внятной стратегии насчёт Молдавии у нас нет, а вот у румын как раз есть. Число молдаван с паспортами Румынии растёт, процент желающих объединения тоже: ведётся открытая пропаганда, включая методы доктора Геббельса. Если вскоре мы не возьмёмся за голову – в будущем есть шансы получить неприятный сюрприз.