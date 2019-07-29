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Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта
Источник материала: СТВ
Теннисистке Виктории Азаренко 31 июля исполнится 30 лет.
В спортивной карьере у теннисистки немало наград – это и победа в двух турнирах Большого шлема, и Олимпийское золото, и звание первой ракетки мира.
Сама спортсменка признается, что она до сих пор ставит себе цели, которые мотивируют ее усердно работать. Главным болельщиком и поддержкой Виктории является ее сын Лео. Мальчику 2,5 года.
Поклонники теннисистки наблюдают не только за ее играми на турнирах, но и за соцсетями, а также выходами в свет. Мы собрали образы спортсменки вне корта.
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Теннисистке Виктории Азаренко 31 июля исполнится 30 лет. В спортивной карьере у теннисистки немало наград – это и победа в двух турнирах Большого шлема, и...
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