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Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта

30.07.2019 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Теннисистке Виктории Азаренко 31 июля исполнится 30 лет.  

В спортивной карьере у теннисистки немало наград – это и победа в двух турнирах Большого шлема, и Олимпийское золото, и звание первой ракетки мира.  

Сама спортсменка признается, что она до сих пор ставит себе цели, которые мотивируют ее усердно работать. Главным болельщиком и поддержкой Виктории является ее сын Лео. Мальчику 2,5 года.  

«С днём рождения, Лео»: Виктория Азаренко поздравила сына трогательным видео  

Поклонники теннисистки наблюдают не только за ее играми на турнирах, но и за соцсетями, а также выходами в свет. Мы собрали образы спортсменки вне корта.    

Как менялась Виктория Азаренко смотрите здесь.  

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта
Фото: instagram.com/vichka35

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта
Фото: instagram.com/vichka35

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта
Фото: instagram.com/vichka35

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта
Фото: instagram.com/vichka35

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта
Фото: instagram.com/vichka35

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта
Фото: instagram.com/vichka35

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта
Фото: instagram.com/vichka35

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта
Фото: instagram.com/vichka35

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта
Фото: instagram.com/vichka35

Люди в материале: Виктория Азаренко
 
 
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Теннисистке Виктории Азаренко 31 июля исполнится 30 лет.   В спортивной карьере у теннисистки немало наград – это и победа в двух турнирах Большого шлема, и...
 
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