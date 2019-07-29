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Новый Suzuki Jimny: известны комплектации для рынка РФ и Беларуси

30.07.2019 17:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новое поколение внедорожника Suzuki Jimny на российском рынке поступит в продажу в двух комплектациях — GL и GLX. В компании отметили, что помимо России автомобили в указанных вариантах исполнения также будут доступны и в Беларуси.


В комплектации GL оснащение внедорожника будет включать ABS и ESP, фронтальные подушки безопасности, ассистенты при старте на подъеме и при спуске с горы, систему помощи при экстренном торможении, электропривод регулировок боковых зеркал, управление аудиосистемой на рулевом колесе, электростеклоподъемники, обогрев заднего стекла и креплениями Isofix на заднем ряду.


У Jimny в топовом исполнении GLX будут также светодиодные фары, обогрев боковых зеркал, климат-контроль, мультимедиа-система с возможностью подключения смартфона, навигационная система, круиз-контроль, 12-вольтовая розетка на центральной консоли и в багажном отделении с органайзером.

Ранее сообщалось, что до рынка ТС новый Jimny доберется осенью этого года. Двигатель внедорожника — бензиновый 1,5-литровый агрегат, развивающий 102 лошадиные силы и 130 Нм крутящего момента. Работает он в комбинации с полным приводом, 5-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом». Цены станут известны ближе к моменту рыночного дебюта.

 
 
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В российском представительстве Suzuki рассказали о комплектациях нового Jimny, с которыми он будет предлагаться и на рынке Беларуси
 
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