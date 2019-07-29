|
Новый Suzuki Jimny: известны комплектации для рынка РФ и Беларуси
Источник материала: Tut.by
Новое поколение внедорожника
В комплектации GL оснащение внедорожника будет включать ABS и ESP, фронтальные подушки безопасности, ассистенты при старте на подъеме и при спуске с горы, систему помощи при экстренном торможении, электропривод регулировок боковых зеркал, управление аудиосистемой на рулевом колесе, электростеклоподъемники, обогрев заднего стекла и креплениями Isofix на заднем ряду.
У Jimny в топовом исполнении GLX будут также светодиодные фары, обогрев боковых зеркал, климат-контроль, мультимедиа-система с возможностью подключения смартфона, навигационная система, круиз-контроль, 12-вольтовая розетка на центральной консоли и в багажном отделении с органайзером.
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В российском представительстве Suzuki рассказали о комплектациях нового Jimny, с которыми он будет предлагаться и на рынке Беларуси
|
Свежие газеты
Архив (Разное)