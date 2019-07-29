Новый Suzuki Jimny: известны комплектации для рынка РФ и Беларуси

Источник материала: Tut.by

Новое поколение внедорожника Suzuki Jimny на российском рынке поступит в продажу в двух комплектациях — GL и GLX. В компании отметили, что помимо России автомобили в указанных вариантах исполнения также будут доступны и в Беларуси.





В комплектации GL оснащение внедорожника будет включать ABS и ESP, фронтальные подушки безопасности, ассистенты при старте на подъеме и при спуске с горы, систему помощи при экстренном торможении, электропривод регулировок боковых зеркал, управление аудиосистемой на рулевом колесе, электростеклоподъемники, обогрев заднего стекла и креплениями Isofix на заднем ряду.





У Jimny в топовом исполнении GLX будут также светодиодные фары, обогрев боковых зеркал, климат-контроль, мультимедиа-система с возможностью подключения смартфона, навигационная система, круиз-контроль, 12-вольтовая розетка на центральной консоли и в багажном отделении с органайзером.

Ранее сообщалось , что до рынка ТС новый Jimny доберется осенью этого года. Двигатель внедорожника — бензиновый 1,5-литровый агрегат, развивающий 102 лошадиные силы и 130 Нм крутящего момента. Работает он в комбинации с полным приводом, 5-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом». Цены станут известны ближе к моменту рыночного дебюта.