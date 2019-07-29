Хулиганы сообщили о минировании машин Суареса и Месси. Тревога оказалась ложной

Источник материала: Tut.by

Полиция Барселоны обследовала машины нападающих «Барселоны» Луиса Суареса и Лионеля Месси после сообщений об их минировании, передает El Mundo Deportivo.



Фото: Reuters

Месси и Суарес оставили свои машины на несколько дней в аэропорту «Эль-Прат», а сами отправились на отдых в Ибицу со своими семьями. Игроки получили право на дополнительные каникулы, так как их отпуск начался позже из-за матчей Кубка Америки.

К исследованию машин были подключены полицейские с собаками, которые пришли к выводу, что сообщения оказались ложными.