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Почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года

30.07.2019 17:42 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года

38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом по окончании нынешнего срока, говорится в опросе "Левада-Центра".

За последний год доля этого ответа выросла на 11%, рекорд был зафиксирован в октябре 2012 года (40%) и в октябре 2013-го (45%), пишет bbc.com.

54% россиян, согласно опросу, хотели бы, чтобы Путин оставался в Кремле и после окончания нынешнего срока полномочий в 2024 году. Максимальный показатель по этому вопросу зафиксировали два года назад – тогда Путина у власти хотели оставить 67% опрошенных.

Максимума достигла доля считающих, что люди доверяют Путину, поскольку не видят, на кого еще могли бы положиться, – 43% россиян против 29% в 2016-м.

Доля опрошенных, которые выбрали ответ "люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны", составила 24% – это минимум с 2001 года.

Путина избрали на четвертый срок в марте 2018 года. Согласно действующей Конституции, выдвигаться в президенты на следующих выборах в 2024 году он не вправе.

 
 
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38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом по окончании нынешнего срока, говорится в опросе "Левада-Центра".
 
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