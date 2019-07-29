Легендарный бренд Sonia Rykiel умер вместе с основательницей

Источник материала: Ежедневник



фото: buro247.ru

Модный дом королевы трикотажа Сони Рикель будет ликвидирован в этом году.

Соня Рикель дожила до 86 лет, и до 77 продолжала творить, пишет Лента.ру . Ее бренд Sonia Rykiel столь долгой жизнью похвастать не смог: основанный в 1968 году модный дом будет ликвидирован в 2019. Девушка из эмигрантской семьи, начинавшая оформителем витрин, создала собственную марку, продавая вещи, которые носила сама: свитеры poor boy и модели с небрежными швами наружу, в 60-е ставшие хитом.

Она всегда знала, чего хочет молодежь, уже в конце ее творческого пути бренд Sonia Rykiel придумал коллекцию для массмаркетной марки H&M: коллаб разлетелся, как горячие пирожки. Соню называли «королевой трикотажа» и «королевой полосок» — ее трикотажные свитеры и облегающие платья с яркими полосками стали одними из самых узнаваемых вещей в моде XX века и породили множество подражаний и подделок.

Ее дочь Натали, которая возглавила Sonia Rykiel после ухода матери на покой оказалась не столь удачливой. В 2012-м она продала 80 процентов дома китайскому инвестиционному фонду Fung Brands. Так дом потерял независимость. Спустя четыре года практически одновременно со смертью самой Сони Рикель китайцы выкупили и оставшиеся 20 процентов. Новые владельцы не скупились — за семь лет в Sonia Rykiel инвестировали около 200 миллионов евро. Но ничего не помогало: выручка падала, убытки росли.

Три месяца назад дом моды взяли под судебную опеку в связи с большими долгами. Срок, отведенный на поиск нового владельца, несколько раз продлевался. Но ни один из десяти претендентов не смог предоставить достаточных финансовых гарантий. 25 июля 2019 года коммерческий суд Парижа принял решение о скорейшей ликвидации Sonia Rykiel. Шесть фирменных бутиков во Франции будут закрыты, а 133 человека, работающих в доме, уволят.