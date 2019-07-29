Найти резервы для роста

Источник материала: Вороновская газета





Итоги социально-экономического развития, исполнение бюджета района и работу с обращениями граждан рассмотрели на заседании районного исполнительного комитета. С состоянием дел в этих отраслях за истекшее полугодие ознакомили заместители председателя и начальники отделов райисполкома.

Динамику выполнения доведенных району на 2019 год ключевых показателей проанализировала председатель Вороновского райисполкома Галина Шарко.

Было отмечено, что темп роста экспорта товаров составил 125,3% при задании 101,3%, выполнен прогнозный показатель по производству валовой продукции сельского хозяйства (105,1% при задании 101,2%). С плюсом сработал район по розничному товарообороту торговли через все каналы реализации (113,2% к 103,9%), номинальной начисленной заработной плате — за отчетный период она составила 720,1 рубля при задании 705,7.

В то же время по итогам полугодия не выполнены задания по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе (при задании 500 тыс. долларов США привлечено 330,7 тыс.), трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств (при запланированных 16 трудоустроено 12 человек), темпу роста индекса физического объема производства промышленной продукции по набору товаров-представителей (87,8% при плане 101,3%), снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).

Руководителям многих организаций есть над чем задуматься. По некоторым параметрам следует незамедлительно исправлять ситуацию, чтобы на конец года выйти на запланированные задания.

В сельском хозяйстве — динамика роста

По результатам работы за 6 месяцев сельскохозяйственными организациями района произведено валовой продукции на сумму 49,4 млн рублей. В отрасли животноводства производство составило 105,2%, в растениеводстве — 104,2% к уровню предыдущего года.

Валовой надой молока увеличился на 7,8% и составил 44 234 тонны. Выше на 135 кг получен и средний удой от коровы — 2 803 кг. За январь-июнь реализовано 40 050 тонн молока, что на 9,7% выше соответствующего периода прошлого года. На 1,5 процентных пункта увеличилась товарность молока по району.

Возросло до 55 750 голов поголовье крупного рогатого скота (+ 703 головы).

На 178 т больше произведено говядины — 4 451 т. Задание по производству мяса КРС крупного рогатого скота перевыполнено по району на 4%. Вместе с тем, производство свинины составило 96,1% к уровню прошлого года.

По итогам работы за январь-май выручка сельскохозяйственных организаций от реализации продукции возросла к соответствующему периоду прошлого года на 1,2% и составила 41,1 млн руб. Получено 3,2 млн рублей чистой прибыли при рентабельности продаж 5,4%.







Бюджет исполнен

В первом полугодии в бюджет района поступило 17 304,4 тыс. руб. Собственные доходы составили 7 671,6 тыс. руб. (44,3% в общей сумме поступлений). Основными их источниками по-прежнему являются подоходный налог с физических лиц, налоги на добавленную стоимость, на собственность, от выручки от реализации товаров (работ, услуг).

Расходы бюджета района за 2018 год профинансированы в размере 17 855,3 тыс. руб. (47,4% годового плана). Основную долю в них составляет социальная сфера, на ее финансирование направлено 82,6% от общего объема. Бюджет района исполнен с дефицитом в размере 550,9 тыс. руб.

К обращениям граждан — пристальное внимание

В первом полугодии в райисполком поступило 69 обращений. Треть из них была рассмотрена с выездом на место. Удовлетворено 12 обращений, разъяснения получили 52 заявителя, несколько — на контроле. За полугодие проведено без малого три десятка субботних прямых телефонных линий, во время которых с вопросами к должностным лицам райисполкома обратился 41 человек. Как проинформировала управляющий делами райисполкома Галина Мартинкевич, в 9 случаях были приняты положительные решения, остальным жителям района были даны разъяснения. Чаще всего люди в индивидуальном порядке и коллективно искали содействия в вопросах ремонта и эксплуатации жилья, оплаты жилищно-коммунальных услуг, благоустройства и содержания дорог, населенных пунктов.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

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