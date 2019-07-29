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Мастера хлебных нив

30.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мастера хлебных нив

В сельхозпредприятии «Дотишки» под зерновыми и зернобобовыми культурами нынче занято 4 530 гектаров. Это самое большое зерновое поле в районе. Несмотря на такие масштабы, жатва здесь уже перешагнула свой экватор. На утро 30 июля было убрано 2 828 гектаров.

Держат высокие темпы уборки и показывают профессионализм в работе все участники жатвы, но особенно экипажи комбайнов, водители на перевозке зерна, операторы зерносушильных установок. В сельхозпредприятии уже 8 водителей, перевезших тысячу и более тонн зерна. А Станислав Войткун и Олег Крупович начали отсчет третьей тысячи.

В минувший понедельник «тысячниками» стали и два комбайновых экипажа.

Вместе с председателем райкома профсоюза работников АПК Олегом Тарасовым, первым секретарем РК ОО «БРСМ» Натальей Метелицей и председателем профкома сельхозпредприятия Анной Крисинель едем на одно из полей, где работает семейный экипаж отца и сына Олега и Вадима Лабовичей (на снимке). В хозяйстве и районе эта фамилия хорошо известна. Ведь общий трудовой стаж в сельском хозяйстве династии Лабовичей насчитывает уже более 260 лет.


Мастера хлебных нив
Мастера хлебных нив

— Для меня это уже 25-я жатва, — вспоминает Олег Зигмундович. — Начинал в свое время помощником комбайнера, потом сел за руль «Дона», работал на «Джон Дире». А теперь вот на «Палессе»-GS 12. Неплохая техника, результаты работы радуют.

—  Второй сезон у отца в помощниках, — говорит Вадим. — В хозяйстве работаю в строительной бригаде, а во время уборки — на комбайн. Шикарное ощущение, нравится эта пора. Отец — хороший учитель, доверяет мне, даже жну самостоятельно. Горжусь, что продолжаю важное дело нашего рода.

На сердечные поздравления, дипломы и премии передовикам — считанные минуты, ведь жатва не ждет. И мы отправляемся на  встречу с еще одним экипажем-тысячником.

У Петра Бартошевича нынешний уборочный сезон 14-й, а для его помощника Евгения Наймовича, учащегося Жировичского аграрнотехнического колледжа, — это первый выход в поле. Но, судя по настроению комбайнеров, сработались они отлично, доказательством тому и первая тысяча тонн намолоченного зерна.


Мастера хлебных нив
Мастера хлебных нив
Мастера хлебных нив

— Жатва — всегда волнительное и ответственное время, — рассуждает Петр. — Не скажу, что нынешняя отличается чем-то особенным от предыдущих. Да, дожди немного притормозили уборку зерновых. Но влага нужна и для других растущих культур, чтобы грибов и ягод в лесу было побольше… А урожай на хлебных нивах мы с коллегами уберем, опыта нам не занимать. Спасибо за поздравления и награды.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.


Мастера хлебных нив

 

По состоянию на 30 июля лучших результатов в районном соревновании на уборке зерновых и рапса достигли 

комбайнеры:

  • Владимир Орда из КСУП «Мисевичи» на комбайне «Джон Дир» намолотил 1 274 тонны,
  • Виктор Берцевич из КСУП «Гирки» на комбайне «Лексион» — 1 250 тонн,
  • Иван Вилькель и Казимир Вилькель из КСУП «Больтишки» на комбайне «Палессе» КЗС-1218 — 1 221 тонну;

водители:

  • Станислав Войткун из КСУП «Дотишки» автомобилем МАЗ перевез 2 527 тонн зерна,
  • Генрих Балинский из КСУП э/б «Погородно» автомобилем МАЗ — 1 463 тонны зерна,
  • Иосиф Зубович из КСУП «Мисевичи» автомобилем МАЗ — 1 345 тонн зерна;

операторы зерносушильных

комплексов:

  • Мечислав Генселевич и Чеслав Врублевский из КСУП «Мисевичи» на КЗСВ-30 просушили 4 482 тонны зерна,
  • Леонид Ширма и Павел Адамонис из КСУП «Дотишки» на КЗСВ-40 — 3 500 тонн зерна,
  • Виктор Волынец и Павел Волынец из КСУП «Элит-Агро Больтиники» на КЗСВ-30 — 2 886 тонн.

В районе на 30 июля убрано 63% зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). Средняя урожайность — 31,4 ц/га, намолочено — 43 534 тонны. Тысячу и более тонн зерна намолотили 8 комбайновых экипажей. Два водителя перевезли более 2 000 тонн зерна,  а 18 — более 1 000 т.

 
 
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В сельхозпредприятии «Дотишки» под зерновыми и зернобобовыми культурами нынче занято 4 530 гектаров. Это самое большое зерновое поле в районе. Несмотря на такие...
 
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