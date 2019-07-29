Служба в армии — это долг, обязанность или дело чести? Изучаем новые правила призыва

Источник материала: Вороновская газета

Одна из самых активно обсуждаемых новостей уходящей недели — это подписанный Президентом документ, который вносит изменения в Закон о воинской службе.





Тема на слуху уже давно. Поправки, ещё до их принятия, активно и эмоционально обсуждали, зачастую, даже не вникая в суть.

В Беларуси 76 категорий граждан, которые на законных основаниях проходят мимо армейского плаца. Тут мы обогнали все постсоветские страны и даже многие зарубежные. В соседней России, например, таких категорий 22, в Украине 30, а в Казахстане и вовсе 18.

Что касается поправок в закон о воинской службе, важно отметить, что никто ничего не отменял. Сохранены все отсрочки по состоянию здоровья и семейному положению. Осталась и отсрочка от призыва для получения образования.

Правда, теперь получить её можно будет только один раз. А уж куда поступать: в колледж, ВУЗ или в Академию — выпускник должен решать сам.

К слову, многие пытались избежать призыва. Они аргументировали это именно «тягой к знаниям». Школа, колледж, ВУЗ, магистратура и так до 27 лет. Можно и карьеру строить.

Отныне о карьере госслужащего или в органах системы нацбезопасности «откосившим» от армии даже не стоит и мечтать. Ведь как гражданин будет блюсти государственные интересы, если он не желает служить и защищать свое государство.

Однако с учётом поправок, в Беларуси весьма либеральный закон о воинской службе.

В Литве, например, только с начала года оштрафовали на 300 Евро около 7 тысяч молодых людей только за то, что они не явились по повестке. А уклонение от службы в армии у соседей и вовсе грозит тюремным сроком до трёх лет. Всё познается в сравнении.

На фоне шумихи вокруг тех, кто служить не хочет, мы позабыли о тех, для кого служба в армии – это дело чести.

Арсений Щербик учился на юриста, а стал водителем. Он ни сколько не жалеет. Поступил на юрфак БГУ на заочное. И по примеру отца связал свою жизнь с армией контрактом. Служить надо не полтора года, а минимум два. Но какая разница сколько, если теперь это уже работа. Считать дни Арсений будет не до дембеля, а до выслуги. Параллельно получит диплом юриста, ведь одно другому не мешает.

Арсений Щербик: «На каждые из сессий мне предоставляется отпуск на весь период сессии. Так я успеваю подготовиться и сдать все экзамены и зачёты вовремя. Я считаю, что и другим она не помешает. Если есть желание – всегда есть возможность получить высшее образование».

Увлечение автомобильной техникой помогло Арсению определиться с военно-учётной специальностью. Теперь не только учится, но и учит сослуживцев – чинить машины на «раз-два».

Арсений Щербик: «Армия – это хорошая школа жизни и она закаляет тебя во всех планах. Армия дала мне силу воли, дисциплину, но больше всего я рад знакомствам, тем людям, с которыми я буду, больше чем уверен, общаться через много лет».

Осенью в армию дополнительно призовут около трёх тысяч человек.

Весной – ещё около полутора тысячи. После подписания Президентом обновлённого закона о службе в армии Минобороны ждёт именно такое пополнение. Ещё до принятия документа вокруг него развернулась дискуссия. А точнее, вокруг изменения, которое коснулось предоставления отсрочек для продолжения образования. Иными словами, теперь она даётся лишь раз. Руководитель Белорусской общественной организации солдатских матерей по этому поводу высказалась однозначно.

Галина Чигринова, руководитель Белорусской общественной организации солдатских матерей: «Может быть, волнует тех мам, которые не хотят, чтобы сын служил в армии. Раньше они имели такую возможность – они брали отсрочку поступали в вузы: один вуз, потом бросали, потом снова. И так вот дотянет до 27 лет и он не служил в армии. А другой почему-то должен служить, и это не справедливо».

В Министерстве образования согласны и настаивают, что получение образования, будь то ВУЗ, второе высшее или учёная степень, не должно использоваться, как способ избежать службы в армии.

Максим до девяти лет жил Дзержинске, а после этого он переехал в Болгарию. Отсрочку на продолжение обучения он уже получал. Дело в том, что в болгарских школах не 11, а 12 классов. Получил повестку, вернулся в Беларусь и сейчас служит в спецназе.

Максим Милевский, военнослужащий: «Приезжал специально, чтобы отслужить. Вот, попал в военкомат, просился в спецназ. Слава Богу, одобрили. Я рад, доволен. Даже на сержанта, на заместителя командира взвода отправили. По мне, это достойно. Первая стрельба вообще…Сразу было страшно, когда ехали, а потом первый выстрел — и прямо ах, кайф. Думаю после окончания пойти учиться. Как по мне, можно в любое время в любом возрасте получить высшее образование».

Ни одно из законных оснований быть освобождённым от службы в армии из законопроекта не убрали.

Изменения коснулись лишь отсрочек на обучение. В остальном правила призывной компании не поменялись. В том числе для тех, кто находится за рубежом.

Глава государства поручил принять меры, которые повысят престиж армии. Для прошедших срочную военную службу разрабатывают ряд привилегий.

Игорь Мартынов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Это вопросы, касающиеся трудового стажа, они прорабатываются на сегодняшний день, это вопросы, касающиеся поступления в высшие учебные заведения, предоставления бесплатного жилья, проживания в общежитиях и ряд других вопросов, которые на сегодняшний день находятся на стадии проработки».

Обороноспособность является одной из важнейших государственных задач.

Поэтому в стране должен быть обученный военный резерв, не зависимо от обстановки в мире. Она, к сожалению, имеет свойства быстро меняться. История уже преподносила нам уроки.

И, надо сказать, активное присутствие Североатлантического альянса в Польше, Литве и Латвии, как, собственно, и неспокойная ситуация на Донбассе, заставляют пересматривать вопросы национальной безопасности. Минимум – быть готовыми защитить страну от внешних угроз. В Израиле на это способны даже женщины. В Швейцарии, которая не воевала вот уже 150 лет, на гражданку отправляют вместе с автоматами. А Латвия, после неудачного отказа от срочной службы, в итоге увеличила число призывников в три раза.

У каждой страны своя армия и свои подходы к обороне. Но всё международное сообщество безоговорочно сходится в одном – постоять за свой народ нужно быть готовыми в любую минуту. И делать это необходимо всеми возможными силами.

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