ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Комбинат "Берестье" вложит в этом году Br4 млн в модернизацию тепличного хозяйства

30.07.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В ОАО "Тепличный комбинат "Берестье" планируют вложить в текущем году в модернизацию тепличного хозяйства Br4 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор акционерного общества Николай Долбик.

Комбинат "Берестье" вложит в этом году Br4 млн в модернизацию тепличного хозяйства

Речь идет о строительстве новой современной теплицы площадью около 1 га. Ее планируют возвести до конца года на месте старой оранжереи, которая уже выработала свой ресурс. "Строим на готовых коммуникациях, где есть вода, свет и другие сети. Благодаря этому проект оценивается в пределах Br4 млн. Если бы создавали на новом месте, было бы в полтора раза дороже", - пояснил Николай Долбик. Треть от стоимости работ будет оплачена из собственных средств предприятия, остальную часть покроет кредит банка.

В новой теплице будет применена доказавшая свою эффективность запатентованная комбинатом собственная бессубстратная технология. Она основана на выращивании овощных культур в полиэтиленовых рукавах технологической системы, в которые периодически подается питательный раствор. "Только на ней мы экономим в год не менее $500 тыс. Еще $250 тыс. экономии дает геотермальная станция, теплая вода из которой идет на полив и обогрев теплиц. В результате себестоимость производства овощей в закрытом грунте у нас на 30-35% ниже, чем в среднем по Беларуси", - отметил директор тепличного комбината.

Огород под крышей в "Берестье" размещается на 23 га. По словам руководителя предприятия, практически половина теплиц уже отслужили свой срок, поэтому здесь намерены раз в два года обновлять по одной теплице.

За первое полугодие в тепличном комбинате произвели 3,3 тыс. т томатов и 2,1 тыс. т огурцов, которые поставляются как на внутренний рынок, так и в ближнее зарубежье. Кроме того, здесь выращивают перец, баклажаны, лук-перо, салаты и другие зеленные культуры - всего 32 вида овощей. Рентабельность производства на предприятии составила за январь-май около 15%, средняя зарплата - Br1087. Помимо прочего, в "Берестье" успешно осваивают сев овощей в открытом грунте. Для таких целей пригородному хозяйству было выделено 25 га земли, благодаря этому на прилавки горожан поступают ранняя капуста, морковь, лук, арбузы и другая витаминная продукция.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В ОАО "Тепличный комбинат "Берестье" планируют вложить в текущем году в модернизацию тепличного хозяйства Br4 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Дубровно прошли встречи представителей власти с трудовыми коллективами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика