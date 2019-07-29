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Властям напомнили о пенсионной ловушке, в которую только в 2018 году попало почти 5 тысяч человек

30.07.2019 18:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси нужно ввести новый механизм страхования рисков невыплаты зарплаты при банкротстве организации, заявляют в Федерации профсоюзов. В стране, по словам председателя федерации Михаила Орды, достаточно часто возникают ситуации, когда предприятия, которые испытывают экономические трудности, не уплачивают за своих сотрудников страховые взносы. «А ведь если организация не платил в ФСЗН, то у людей не формируется страховой стаж», — отмечают профсоюзы.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В прошлом году было ликвидировано 480 предприятий-банкротов, а численность работников, за которых не выплачивались страховые взносы, составила почти пять тысяч человек», — подчеркнул Михаил Орда.

Профсоюзы выступают за скорейшее решение этого вопроса. Тем более, что в генсоглашении между правительством, союзами нанимателей и профсоюзов на 2019−2021 годы заложены обязательства сторон по разработке механизма страхования от невыплаты зарплат и страховых взносов.

Напомним, в мае в Федерации профсоюзов заявляли, что проблема невыплаты зарплат, а также неуплаты предприятиями-банкротами страховых взносов за своих работников вызывает серьезную обеспокоенность профсоюзов. «Люди теряют не только доходы, но и страховой стаж, который в дальнейшем существенно влияет на размер пенсионных выплат», — отмечал Михаил Орда перед началом заседания Нацсовета по трудовым и соцвопросам.

«Это несправедливо по отношению к людям, которые честно трудились, — говорил председатель ФПБ. — Например, в прошлом году было ликвидировано 480 предприятий-банкротов, а численность работников, за которых не выплачивались страховые взносы, составила 4901 человек. Мы понимаем, что когда эти работники будут оформлять пенсию, они потеряют в деньгах». Профсоюзы выступают за скорейшее решение этого вопроса.

Напомним, на начало апреля 982 предприятия и индивидуальных предпринимателя не смогли вовремя уплатить взносы в ФСЗН. Общая сумма долга превысила 23,5 миллиона рублей. Пока ФСЗН не удается решить проблему с должниками.

Так, на начало апреля в Минской области было 276 должников по взносам в ФСЗН, в Витебской — 205, в Брестской — 139, в Могилевской — 112, в Гомельской — 57, в Гродненской — 29, а в Минске — 164. Общая сумма задолженности организаций и ИП на начало апреля составила 23 миллиона 547,4 тысячи рублей. При этом два самых злостных неплательщика — оба из Глубокского района — задолжали уже больше чем по 1 миллиону рублей каждый.

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечают в Минском городском управлении ФСЗН.

«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняют специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси нужно ввести новый механизм страхования рисков невыплаты зарплаты при банкротстве организации, заявляют в Федерации профсоюзов.
 
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