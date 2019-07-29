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Властям напомнили о пенсионной ловушке, в которую только в 2018 году попало почти 5 тысяч человек
Источник материала: Tut.by
В Беларуси нужно ввести новый механизм страхования рисков невыплаты зарплаты при банкротстве организации,
«В прошлом году было ликвидировано 480 предприятий-банкротов, а численность работников, за которых не выплачивались страховые взносы, составила почти пять тысяч человек», — подчеркнул Михаил Орда.
Профсоюзы выступают за скорейшее решение этого вопроса. Тем более, что в генсоглашении между правительством, союзами нанимателей и профсоюзов на 2019−2021 годы заложены обязательства сторон по разработке механизма страхования от невыплаты зарплат и страховых взносов.
Напомним, в мае в Федерации профсоюзов
«Это несправедливо по отношению к людям, которые честно трудились, — говорил председатель ФПБ. — Например, в прошлом году было ликвидировано 480 предприятий-банкротов, а численность работников, за которых не выплачивались страховые взносы, составила 4901 человек. Мы понимаем, что когда эти работники будут оформлять пенсию, они потеряют в деньгах». Профсоюзы выступают за скорейшее решение этого вопроса.
Напомним, на начало апреля 982 предприятия и индивидуальных предпринимателя
Так, на начало апреля в Минской области было 276 должников по взносам в ФСЗН, в Витебской — 205, в Брестской — 139, в Могилевской — 112, в Гомельской — 57, в Гродненской — 29, а в Минске — 164. Общая сумма задолженности организаций и ИП на начало апреля составила 23 миллиона 547,4 тысячи рублей. При этом два самых злостных неплательщика — оба из Глубокского района — задолжали уже больше чем по 1 миллиону рублей каждый.
Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники,
«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняют специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».
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В Беларуси нужно ввести новый механизм страхования рисков невыплаты зарплаты при банкротстве организации, заявляют в Федерации профсоюзов.
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