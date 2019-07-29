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Генпрокуратура опротестовала оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ, которого держали под следствием четыре года

30.07.2019 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель генерального прокурора принес апелляционный протест в судебную коллегию по уголовным делам Минского городского суда на приговор в отношении главного инженера МЗКТ Андрея Головача, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

В протесте поставлен вопрос об отмене приговора с направлением дела на новое разбирательство. Основанием, как отметил официальный представитель Генпрокуратуры, стало несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Суд первой инстанции 19 июля признал главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача невиновным. Он по ч.2, 3 ст.430 УК и по ч.2 ст.424 УК был оправдан за недоказанностью участия в совершении преступления. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Главного инженера МЗКТ, которого держали под следствием более четырех лет, снова оправдали — и наконец освободили

Андрею Головачу предъявляли обвинение в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении властью или служебными полномочиями.
 
 
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Заместитель генерального прокурора принес апелляционный протест в судебную коллегию по уголовным делам Минского городского суда на приговор в отношении...
 
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