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"Подростком", который «делал селфи» на крыше многоэтажки в Гродно, оказался профессиональный видеограф: Он похвастался получившейся фотографией
Источник материала: Партизан
Недавно Сайт Гродно 015.by, а за ним и многие республиканские СМИ рассказывал о подростке из Гродно, который делал опасное селфи на краю крыши многоэтажного дома в гродненском микрорайоне Девятовка. Как оказалось, «подростком» был профессиональный 32-летний видеограф.
Сергей Хватюк сам обратился в редакцию с просьбой написать, как всё на самом деле происходило в тот день, когда он попал на видео очевидца внизу. Орфография и пунктуация сохранены.
— То фото и видео, которые были размещены, действительно выглядит с земли, как попытка суицида ну или как минимум глупая забава подростка, — сообщил Сергей. — Я благодарю Вас за беспокойство и бдительность. Вместе с тем я считаю своим долгом сообщить Вам, что это обыкновенный эксперимент – работа с панорамированием под углом в 90 градусов при одновременном использовании 3-осевого стабилизатора. Я жив и здоров, мои эксперименты на крыше проходят с определённой периодичностью. Фото прилагаю.
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"Подростком", который «делал селфи» на крыше многоэтажки в Гродно, оказался профессиональный видеограф: Он похвастался получившейся фотографией
Недавно Сайт Гродно 015.by, а за ним и многие республиканские СМИ рассказывал о подростке из Гродно, который делал опасное селфи на краю крыши многоэтажного дома в...
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