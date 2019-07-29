"Подростком", который «делал селфи» на крыше многоэтажки в Гродно, оказался профессиональный видеограф: Он похвастался получившейся фотографией

Сергей Хватюк сам обратился в редакцию с просьбой написать, как всё на самом деле происходило в тот день, когда он попал на видео очевидца внизу. Орфография и пунктуация сохранены.





— То фото и видео, которые были размещены, действительно выглядит с земли, как попытка суицида ну или как минимум глупая забава подростка, — сообщил Сергей. — Я благодарю Вас за беспокойство и бдительность. Вместе с тем я считаю своим долгом сообщить Вам, что это обыкновенный эксперимент – работа с панорамированием под углом в 90 градусов при одновременном использовании 3-осевого стабилизатора. Я жив и здоров, мои эксперименты на крыше проходят с определённой периодичностью. Фото прилагаю.







