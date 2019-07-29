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Из провинциальных чиновников - в замминистры. У Карпенко молодой заместитель
Источник материала: Партизан
37-летний Александр Кадлубай стал заместителем министра образования.
Согласие на его назначение 29 июля дал Александр Лукашенко. Что о нем известно?
Довольно неожиданное кадровое решение, при том что Александр Кадлубай занимал до этого скромную должность начальника отдела образования Лидского райисполкома.
Родом он из Кореличского района Гродненской области. Ходил в школу в деревне Воронча. Места известные по пейзажам Наполеона Орды, здесь бывали Адам Мицкевич и Ян Чечот.
Отец будущего замминистра Владимир Кадлубай был директором профессионально-технического училища в Мире Кореличского района.
Училище готовит керамистов, резчиков по дереву и реставраторов. В 2008 году ПТУ стало называться «Мирским государственным художественным профессионально-техническим колледжем».
Александр Кадлубай в детстве. Фото: ok.ru.
Александр учился в БГУ на историческом факультете, тут же встретил будущую жену Елену.
Она сейчас работает учителем истории в СШ №8 в Лиде. Две их дочери-близняшки Вера и Люба перешли в девятый класс.
Однокурсники Александра вспоминают, что он отличался высокой культурой, уважительным отношением ко всему белорусскому, но при этом, по их словам, был конъюнктурщиком.
На истфаке училась и сестра Александра Оксана. Сейчас она живет в Москве, вышла замуж за россиянина.
С чем может быть связан взлет провинциального сотрудника системы образования до министерского уровня? В этом году школьник из Лиды Игнат Ильюшонок пожаловался прессе о досрочном «сливе» заданий республиканской олимпиады по географии.
Этот случай детально расследовало Министерство образования и признало факт. Возможно, после этого могли и обратить внимание на Кадлубая.
Примечательна сама фамилия Кадлубай. Она имеет татарское происхождение. Такую фамилию носил шляхетский род, владевший имением Ястрембель на территории нынешнего Барановичского района. А образована оно от двух корней «котлы», что значит «счастливый, красивый», и «бай» — «богатый уважаемый человек».
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37-летний Александр Кадлубай стал заместителем министра образования.
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