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Опубликован: "закон об отсрочках" вступит в силу 9 августа
Источник материала: Партизан
Официально
Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования, таким образом он вступит в силу 9 августа.
До недавнего времени в Беларуси существовала система, по которой отсрочку от призыва позволялось получить сначала при обучении в колледже, затем в вузе, в магистратуре, аспирантуре и так далее, учитывалось даже образование за границей.
Теперь отсрочка "на образование" дается только один раз.
Также документ ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности "уклонившихся" от призыва граждан.
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Официально опубликован закон, которым ужесточается принцип предоставления отсрочки от службы в армии и вводятся нормы, направленные якобы на повышение престижа...
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