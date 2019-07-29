







Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования, таким образом он вступит в силу 9 августа.





До недавнего времени в Беларуси существовала система, по которой отсрочку от призыва позволялось получить сначала при обучении в колледже, затем в вузе, в магистратуре, аспирантуре и так далее, учитывалось даже образование за границей.





Теперь отсрочка "на образование" дается только один раз.





Также документ ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности "уклонившихся" от призыва граждан.











