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Опубликован: "закон об отсрочках" вступит в силу 9 августа

30.07.2019 17:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официально опубликован закон, которым ужесточается принцип предоставления отсрочки от службы в армии и вводятся нормы, направленные якобы на повышение престижа службы в Вооруженных силах.



Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования, таким образом он вступит в силу 9 августа.

До недавнего времени в Беларуси существовала система, по которой отсрочку от призыва позволялось получить сначала при обучении в колледже, затем в вузе, в магистратуре, аспирантуре и так далее, учитывалось даже образование за границей. 

Теперь отсрочка "на образование" дается только один раз.

Также документ ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности "уклонившихся" от призыва граждан.
 
 
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Официально опубликован закон, которым ужесточается принцип предоставления отсрочки от службы в армии и вводятся нормы, направленные якобы на повышение престижа...
 
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