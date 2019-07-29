







«Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно этот прирост должен быть. Но не ради того, что у нас выборы. Люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя". Такое заявление 29 июля сделал Лукашенко, делая кадровые перестановки.





«Терпеть можно зубную боль, а терпеть жить, когда нет войны и катаклизмов, — это уже жизнью назвать нельзя», — парировал лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.





— Политики должны разговаривать со своим народом конкретными цифрами и реальными делами. Сегодня большинство трудоспособного населения не живет – выживает, не говоря о пенсионерах. Вы посмотрите, что творят: не могут довести среднюю зарплату до 500 долларов, а к 2015 году Лукашенко обещал "приблизить" среднюю зарплату к тысяче долларов, а сейчас уже ввел новое понятие — сделать ее "терпимой".





Лукашенко 25 лет возглавляет страну, сколько лет ему еще нужно, чтобы сделать зарплату рабочего человека достойной? И кто сегодня определяет, что достойно, а что нет — власть или народ?





Отличное — всегда враг хорошего, и это нормально. Но за 25 лет страна не достигла достойной зарплаты — не мои слова, это сказал президент. Так что они делали предыдущие 25 лет?..





"Терпимая" зарплата в моем понимании — люди должны терпеть и дальше. Выживать, но терпеть: возмущаясь на кухнях, после первой рюмки в гостях, говоря о политике и низких зарплатах, невыносимой жизни. Но исключительно на кухнях – не на предприятиях и, не дай Бог, на улице.





Лукашенко подчеркнул: дайте рост, но не к выборам. Это первый признак того, что «заработная плата должна стать «терпимой» именно к выборам — сначала к парламентским, но особенно — к президентским. Не надо дурить народ: если представители власти говорят, например, что на какие-то товары цены подниматься не будут, народ закупает в магазинах именно указанный товар. Вот такое сегодня доверие народа к власти.





Я согласен с одним посылом Лукашенко: для большинства людей труда именно зарплата является единственным источником дохода, других источников в Беларуси просто не найти. Надо стремиться к достойной и заработанной зарплате, а вот чтобы ее заработать — надо создать условия.









Нужно пересматривать всю экономическую систему хозяйствования. Если нам говорят: денег нет, но вы терпите, — о каких праздниках, «Славянских базарах», салютах и парадах может идти речь? Там ведь наши с вами деньги. "Терпимую" зарплату нужно сделать для всех чиновников, и в первую очередь — для руководства страны: все чиновники должны жить на эту "терпимую" заработную плату.





И в обязательном порядке обнародуйте к выборам "терпимую" зарплату — для чиновников всех уровней и для рядовых избирателей.





— Если Лукашенко предлагает сделать "терпимый" уровень зарплаты, то как можно характеризовать нынешний уровень оплаты труда?





— Для части населения зарплата давно нетерпимая. И не потому ли белорусы уезжают за границу, не потому ли в стране 100 тысяч вакансий и их количество будет только расти (сегодня даже МТЗ объявил набор рабочих специальностей – от токаря до тракториста). Работу можно найти, а вот заработать в Беларуси нельзя. А работать можно — и за 200 рублей, и на 300 рублей, и за еду. Но человеку жизнь дана не для того, чтобы терпеть, а чтобы достойно жить.





— Последние месяцы белорусов кормят баснями о том, что средняя зарплата составляет около тысячи рублей. Сколько в этой цифре правды?





— В Советском Союзе существовала хорошая практика – была градация средней зарплаты для рабочих, для обслуживающего персонала, ИТР, для руководителей, бухгалтеров по всем категориям предприятий. И вот тогда мы получали более адекватную среднюю зарплату по каждой категории работников, чем нынешняя статистика Белстата.





Никаких сложностей нет. Именно от нынешней терпимости, которую проповедует Лукашенко, и появляется безысходность, безынициативность, бесхозяйственность. Терпеть можно зубную боль, и то недолго, а терпеть жить, когда нет войны и катаклизмов, — это уже жизнью назвать нельзя.









Государственные структуры проводят массу социсследований; возможно, не в деталях, но в целом эти исследования создают картинку как в регионах, так и в стране в целом. Неужели пропасть между властью и народом будет с каждым годом все увеличиваться?





Этот путь ведет к катаклизмам и краху, чего нельзя допустить. Если сегодня слуги народа живут намного лучше народа-хозяина, то что вы построили? Когда-то было сказано (не мной, а Лукашенко): я за цивилизованным миром страну не поведу. Повели по другой дороге.





Виновата ли в том только власть? Нет, виноват и народ — это надо признать. То что мы уже ничего хорошего не оставили своим детям — это факт. Так давайте задумаемся: что мы оставим хотя бы своим внукам: свет в конце тоннеля или очередной путь в никуда?