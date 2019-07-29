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В Беларуси нашли самый древний памятник Восточной Европы. Ему 250 тысяч лет

30.07.2019 18:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сотрудник Института истории НАН Беларуси рассказал, как археологи обнаружили древнее беларуское поселение, которому больше 250 тысяч лет. Находка меняет представление об истории нашей страны. Об этом сообщает TUT.by.

Информацию передал Александр Вашанов. Речь идет о деревне Огово (Брестская область). Открытие сделал житель российского города Иваново Юрий Селезнев, который несколько лет подряд ездил к карьеру у поселения Огово. На глубине 13 метров он нашел кремниевые вещи и связался с беларускими и российскими археологами. Специалисты из России изучили материал и подтвердили его древность. 

Позже подключились беларуские эксперты. Геологи из БГУ заверили, что вещам около 250 тысяч лет. Это значит, что заселять земли Беларуси начали на сто тысяч лет раньше, чем принято думать. Огово богата несколькими тысячами артефактов: там отыскали рубила, пики, отщепы. Но вот точный возраст образцов назвать пока невозможно: к работе над местностью приступили недавно. 

Со слов Вашанова, деревня Огово – самый древний памятник не только для Беларуси, но и для всей Восточной Европы. Но это еще не все. Сейчас Александр вместе с коллегой Александром Горшковым исследует памятник Новоселки возле одноименной деревни Гомельской области. Там также заметили кремниевые изделия: ученые из Санкт-Петербурга, Варшавы согласились, что они архаичные. Примерный возраст – до 40 тысяч лет. Тем не менее, эта стоянка старше, чем в деревне Юровичи (Гомельская область). Что противоречит школьным учебникам истории.

Фото обложки: Александр Горшков (слева) и Александр Вашанов (справа). Источник: TUT.by.

 
 
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Сотрудник Института истории НАН Беларуси рассказал, как археологи обнаружили древнее беларуское поселение, которому больше 250 тысяч лет. Находка меняет...
 
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