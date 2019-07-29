В Рогачеве на пешеходном переходе таксист насмерть сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Вечером 29 июля в Рогачеве на пешеходном переходе таксист сбил 41-летнюю женщину. Она погибла на месте ДТП, сообщает УВД Гомельского облисполкома.



Фото: gomel.mvd.gov.by

Авария произошла примерно в 22.13. 38-летний водитель Renault Logan двигался по ул. Кирова. Вблизи ОАО «Рогачевский МКК» он сбил 41-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения).