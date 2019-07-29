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Женскую сборную высшей лиги по баскетболу создадут в БГУ

30.07.2019 18:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Впервые в БГУ создадут женскую сборную высшей лиги по баскетболу "БГУ–Цмокi". Соответствующее соглашение подписали ректор БГУ Андрей Король и председатель баскетбольного клуба "Цмокi-Мiнск" Юрий Шакола.

Это первый опыт совместного сотрудничества в системе отечественного высшего образования со спортивным учреждением по развитию профессионального студенческого спорта. Историческим днем в летописи клуба назвал данное событие Шакола, так как партнерские отношения с БГУ позволят привлечь в команды самых перспективных и сильных спортсменок.

Ректор Король выразил надежду, что совместная деятельность обеспечит новой команде стабильность и призовые места в высшей лиге.

Женскую сборную высшей лиги по баскетболу создадут в БГУОтметим, состав "БГУ-Цмокі" будет сформирован из студенток вуза, а также белорусских спортсменов. Сборная сможет выступать в чемпионате и кубке Республики Беларусь среди профессиональных женских команд. Самые результативные игроки получат возможность войти в национальные сборные для участия в международных соревнованиях.

К подготовке команды будет привлекаться тренерский состав кафедры физвоспитания и спорта БГУ. Также планируется предоставление спортивных площадок вуза для проведения учебно-тренировочных сборов.

Первый учебно-тренировочный день сборной состоится 19 августа.

Государственное учреждение физической культуры и спорта "Баскетбольный клуб «Минск-2006" (переименован в "Цмокi-Мiнск" в 2014 году) объединяет мужской, женский коллективы и детско-юношескую школу.

Мужская команда "Цмокi-Мiнск" является самым титулованным баскетбольным клубом Беларуси. Женская сборная – неоднократный победитель чемпионата нашей страны, Балтийской лиги и обладатель кубка Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые в БГУ создадут женскую сборную высшей лиги по баскетболу "БГУ–Цмокi". Соответствующее соглашение подписали ректор БГУ Андрей Король и председатель...
 
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