Список кандидатов ЕС на пост главы МВФ сократился до трех - СМИ

Источник материала: Интерфакс

Европейский союз сократил свой список кандидатов на должность директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) до трех человек, пишет Financial Times.

Министерство финансов Франции, возглавляющее переговоры о кандидатах от лица ЕС, включило в список пятерых человек, но не сумело достичь консенсуса в отношении кандидатур. В результате из списка были вычеркнуты нынешний председатель Еврогруппы португалец Марио Сентено и министр экономики и бизнеса Испании Надя Кальвиньо.

Теперь в числе кандидатов остались бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева и глава центрального банка Финляндии Олли Рен.

В свою очередь французское министерство финансов опровергло информацию о том, что решение об исключении из списка Сентено и Кальвиньо уже принято. "Обсуждения продолжаются", - заявил представитель главы ведомства Брюно Ле Мэра.

МВФ дал странам срок для выдвижения своих кандидатов до начала сентября. Исполнительный совет фонда планирует завершить процесс поиска кандидатов на пост главы МВФ до 4 октября 2019 года.

Ранее в этом месяце МВФ принял отставку с 12 сентября 2019 года Кристин Лагард, сложившей с себя полномочия главы фонда после ее выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Исполняющим обязанности директора фонда в переходный период останется Дэвид Липтон.