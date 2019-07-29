Источник материала: Интерфакс

Чистый убыток ОАО "Нафтан" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год составил Br89,72 млн ($44,2 млн по текущему курсу - ИФ) против Br255,6 млн (показатель скорректирован) в 2017 году, сообщается в опубликованной предприятием аудированной отчетности по МСФО.

Таким образом, в 2018 году чистый убыток компании снизился на 64,9%.

Убыток предприятия до налогообложения в 2018 году составил Br150,72 млн, что на 50,8% меньше, чем в 2017 году.

Валовая прибыль "Нафтана" в минувшем году составила Br315,15 млн, сократившись по сравнению со скорректированным показателем на 2017 год на 16,6%. При этом убытки от курсовых разниц уменьшились на 65,1% до Br87,5 млн.

Валовая выручка компании в прошлом году выросла на 23% до Br7,54 млрд, в том числе экспортная выручка составила Br4,45 млрд (рост на 9,9%), выручка от продаж на внутреннем рынке – Br3,09 млрд (рост на 49,3%). Себестоимость выпуска увеличилась на 25,7% до Br7,23 млрд.

Активы предприятия на начало 2019 года составили Br4,51 млрд (рост на 1,8%), обязательства- Br2,69 млрд (рост на 6,3%).

По данным отчетности, заимствования компании на конец 2018 года сложились в сумме Br1,9 млрд (рост на 13,1%), в том числе краткосрочные банковские кредиты – Br1,5 млрд (рост на 16,3%).

В отчетности упоминается, что в ходе годового собрания акционеров, которое состоялось в конце марта 2019 года, принято решение о направлении Br8,5 млн на выплату дивидендов. Сумма дивидендов соответствует показателю за 2017 год.

"Нафтан" введен в эксплуатацию в 1963 году, акционирован в 2002 году. Госдоля составляет 99,83%.

"Нафтан" реализует комплексный инвестиционный проект модернизации стоимостью $1,64 млрд. Завершить строительно-монтажные работы планируется к ноябрю 2019 года, выйти на проектную мощность - к середине 2020 года. В 2018 году мощности предприятия по переработке нефти увеличены до 12 млн тонн. В 2018 году "Нафтан" переработал около 8,3 млн тонн нефти, что соответствует уровню 2017 года.