Россельхознадзор разрешил поставки сливок наливом с 2 предприятий Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию пастеризованных сливок наливом с двух белорусских предприятий - ОАО "Молочная компания Новогрудские дары" и "Сморгонские молочные продукты" (филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат").

Ограничения снимаются с 31 июля, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Решение об этом было принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований и гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Отправляемая в Россию продукция этих предприятий должна быть выработана с 31 июля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом, напомнила служба.