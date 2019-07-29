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Россельхознадзор разрешил поставки сливок наливом с 2 предприятий Беларуси
Источник материала: Интерфакс
Россельхознадзор отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию пастеризованных сливок наливом с двух белорусских предприятий - ОАО "Молочная компания Новогрудские дары" и "Сморгонские молочные продукты" (филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат").
Ограничения снимаются с 31 июля, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Решение об этом было принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований и гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.
Отправляемая в Россию продукция этих предприятий должна быть выработана с 31 июля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом, напомнила служба.
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Россельхознадзор отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию пастеризованных сливок наливом с двух белорусских предприятий - ОАО "Молочная...
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