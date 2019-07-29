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МВД просит ответить, насколько вы готовы к кибератакам
Источник материала: Интерфакс
Управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД подготовило опрос.
"Активная виртуализация общества непосредственно влияет на криминальную статистику. В таких условиях правоохранителям важно быть сосредоточенными не только на противодействии преступности, но и уделять столько же внимания вопросам упреждения злодеяний, эффективной профилактической работы с населением. Онлайн-опрос поможет нам понять, какие шаги в этом направлении позволят добиться наилучшего результата", – отметил начальник управления Вадим Устинович.
Пройти опрос можно
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Управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД подготовило опрос.
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