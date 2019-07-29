МВД просит ответить, насколько вы готовы к кибератакам

Источник материала: Интерфакс

Управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД подготовило опрос.

"Активная виртуализация общества непосредственно влияет на криминальную статистику. В таких условиях правоохранителям важно быть сосредоточенными не только на противодействии преступности, но и уделять столько же внимания вопросам упреждения злодеяний, эффективной профилактической работы с населением. Онлайн-опрос поможет нам понять, какие шаги в этом направлении позволят добиться наилучшего результата", – отметил начальник управления Вадим Устинович.

Пройти опрос можно по ссылке .