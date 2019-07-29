В американском парламенте назревает импичмент Трампу

Источник материала: Интерфакс

Еще несколько демократов Палаты представителей американского парламента поддержали план импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, увеличив количество сторонников этой меры до 106 человек, сообщило во вторник американское издание The Hill.

Новый импульс росту сторонников импичмента дали показания бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который в прошлую среду выступал в Конгрессе по поводу своего расследования вмешательства России в выборы в США 2016 года.

По данным издания, в настоящий момент до "большинства от большинства" голосов - то есть до 118 человек из 235 демократов в нижней палате - не хватает всего двенадцати. По мнению издания, эта отметка будет достигнута в ближайшие дни или недели.

Однако даже среди сторонников импичмента Трампа некоторые сдержанно реагируют на эти цифры, напоминая, что для официального запуска процедуры необходимо набрать 218 голосов, а психологические и символические отметки особого значения не имеют. Всего в Палате представителей США 435 мест.

Ранее в июле около сотни демократов выступили за процедуру импичмента в отношении Трампа. Некоторые из них отмечают, что времени остается мало, так как избирательная кампания 2020 года начнется через несколько месяцев.

Мюллер в семичасовых показаниях перед Конгрессом США на прошлой неделе заявил об отсутствии доказательств преступлений Трампа. Однако бывший спецпрокурор отметил, что и для полного оправдания президента у него не хватает сведений.