Наживались на сиротах: в Гродненской области опекуны использовали детские деньги на ремонтные работы и покупку бытовой техники

Как выяснилось, далеко не везде управления (отделы) образования проводили детальный анализ представленных опекунами (приемными родителями) отчетов о расходовании целевых выплат. В Мостовском районе было выявлено несколько фактов, когда приемные родители систематически снимали денежные средства со вкладов подопечных, открытых для перечисления пенсий по случаю потери кормильца, однако использовали их не на нужды детей. В некоторых случаях в управлении образования Мостовского райисполкома знали о недобросовестном отношении к имуществу подопечных, но не предъявляли требований о возмещении ущерба, причиненного несовершеннолетним. Не ставили перед райисполкомом вопрос об ограничении права опекуна распоряжаться вкладом подопечного.





Согласно законодательству пенсии по случаю потери кормильца детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выплачивают через банки на их лицевые счета. Между тем в ходе проверки выявлено, что пенсии нескольких детей перечислялись на карт-счета их попечителей либо на почтовое отделение связи. Из-за этого дети не могли получить обоснованный доход за хранение денег на банковском счете, а органы опеки и попечительства — проверить расходование средств подопечных.





Аналогичная ситуация зафиксирована в Берестовицком, Волковысском и Зельвенском районах.









Выявлены факты расходования опекунами денежных средств на ремонтные работы, приобретение дорогостоящей бытовой техники. При этом новые предметы в опись имущества подопечных органы опеки и попечительства вносили не всегда.





Как выяснила прокуратура, не принимали достаточных мер к охране имущественных прав подопечных в Ошмянском районе: управление образования не выясняло, осталось ли после смерти родителей имущество. В Берестовицком, Лидском, Мостовском районах не организовали должный контроль за сохранностью жилых помещений, которые принадлежат на праве собственности либо находятся во владении и пользовании детей сиротской категории. Такая ситуация может негативно повлиять на реализацию детьми сиротской категории права на жилье после достижения совершеннолетия.





В Вороновском районе по требованию прокурора отстранили от выполнения своих обязанностей опекуна, который имел судимость за умышленное преступление.





По результатам проверки прокуроры районов внесли 12 представлений. Прокуратура Гродненской области направила представления в Мостовский райисполком и Гродненский облисполком.



