ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жлобинский ХК "Металлург" не допущен к старту в Кубке Салея-2019

30.07.2019 19:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Федерация хоккея Беларуси (ФХБ) не допустила жлобинский клуб "Металлург" к старту в Кубке Салея-2019. Такое решение принял исполком хоккейной федерации. Его заседание прошло 30 июля.

Жлобинский ХК "Металлург" не допущен к старту в Кубке Салея-2019
"Металлург" наказан за многолетнюю задолженность перед ФХБ и хоккеистами, которые были вынуждены обратиться в апелляционный комитет федерации. Имея тотальные задолженности, клуб при этом в межсезонье привлекал в свои ряды новых дорогих хоккеистов с громкими именами из других клубов.

В "жлобинском вопросе" исполком федерации согласился с предложением совета директоров клубов, который заседал за несколько часов до него. На заседании после длительной дискуссии руководителей 16 клубов было единогласно решено ходатайствовать о недопущении "Металлурга" к розыгрышу Кубка Салея.

До 15 августа жлобинский клуб должен решить свои проблемы, иначе ему не позволят участвовать и в национальном чемпионате 2019/2020.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федерация хоккея Беларуси (ФХБ) не допустила жлобинский клуб "Металлург" к старту в Кубке Салея-2019. Такое решение принял исполком хоккейной федерации. Его заседание...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Рогачеве на пешеходном переходе таксист насмерть сбил женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика