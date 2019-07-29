"Металлург" наказан за многолетнюю задолженность перед ФХБ и хоккеистами, которые были вынуждены обратиться в апелляционный комитет федерации. Имея тотальные задолженности, клуб при этом в межсезонье привлекал в свои ряды новых дорогих хоккеистов с громкими именами из других клубов.





В "жлобинском вопросе" исполком федерации согласился с предложением совета директоров клубов, который заседал за несколько часов до него. На заседании после длительной дискуссии руководителей 16 клубов было единогласно решено ходатайствовать о недопущении "Металлурга" к розыгрышу Кубка Салея.





До 15 августа жлобинский клуб должен решить свои проблемы, иначе ему не позволят участвовать и в национальном чемпионате 2019/2020.