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Грузинская авиакомпания хочет летать в Москву через Минск

30.07.2019 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Грузинская авиакомпания MyWay Airlines ведет переговоры с авиационными властями Беларуси, чтобы начать полеты Тбилиси — Минск с перспективой транзитных рейсов в Москву. Об этом агентству ТАСС рассказал коммерческий директор грузинской авиакомпании Игорь Апциаури.

"В прошлом году мы получили разрешение на осуществление полетов в Минск, однако сейчас ждем назначения прямых авиарейсов, после которых уже с белорусской компанией "Белавиа" начнем переговоры о выполнении рейсов в Москву. Не исключено, что кроме "Белавиа" мы будем вести переговоры и с российскими авиакомпаниями, летающими в Минск. К концу августа мы должны получить ответ от белорусских авиавластей", — сообщил он подробности.

Напомним, что с 8 августа российские власти запретили прямые полеты из Грузии. До этого MyWay Airlines три раза в неделю летала в московский аэропорт "Жуковский".

Кроме Минска рассматривался также вариант Еревана как транзитного пункта на пути в Москву. "Однако процедуры по началу полетов заняли бы долгое время, и с учетом всех бюрократических барьеров мы бы получили право летать к ноябрю, когда турпоток уже падает. Соответственно, армянское направление нам было невыгодно", — подчеркнул Апциаури.

Кстати, через Ереван в Москву транзитные рейсы сейчас выполняет грузинская авиакомпания Georgian Airways. Она пользуется помощью армянской компании "Армения".
 
Теги: Минск
 
 
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Грузинская авиакомпания MyWay Airlines ведет переговоры с авиационными властями Беларуси, чтобы начать полеты Тбилиси — Минск с перспективой транзитных рейсов в...
 
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