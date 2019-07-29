Грузинская авиакомпания хочет летать в Москву через Минск

"В прошлом году мы получили разрешение на осуществление полетов в Минск, однако сейчас ждем назначения прямых авиарейсов, после которых уже с белорусской компанией "Белавиа" начнем переговоры о выполнении рейсов в Москву. Не исключено, что кроме "Белавиа" мы будем вести переговоры и с российскими авиакомпаниями, летающими в Минск. К концу августа мы должны получить ответ от белорусских авиавластей", — сообщил он подробности.





Напомним, что с 8 августа российские власти запретили прямые полеты из Грузии. До этого MyWay Airlines три раза в неделю летала в московский аэропорт "Жуковский".





Кроме Минска рассматривался также вариант Еревана как транзитного пункта на пути в Москву. "Однако процедуры по началу полетов заняли бы долгое время, и с учетом всех бюрократических барьеров мы бы получили право летать к ноябрю, когда турпоток уже падает. Соответственно, армянское направление нам было невыгодно", — подчеркнул Апциаури.





Кстати, через Ереван в Москву транзитные рейсы сейчас выполняет грузинская авиакомпания Georgian Airways. Она пользуется помощью армянской компании "Армения".