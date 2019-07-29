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В Украине создадут всемирный канал для "борьбы за умы" русскоговорящих – замглавы Офиса президента
Источник материала: Партизан
В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе необходимо создать всемирный русскоязычный канал. Об этом в интервью агентству
"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", – сообщил он.
По его словам, Украина должна бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.
В команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы этот новый телеканал был государственным, отметил Тимошенко.
"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", – добавил замглавы Офиса президента.
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В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе необходимо создать всемирный русскоязычный канал. Об этом в интервью...
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