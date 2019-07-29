"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", – сообщил он.





По его словам, Украина должна бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.





В команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы этот новый телеканал был государственным, отметил Тимошенко.





"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", – добавил замглавы Офиса президента.



