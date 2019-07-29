ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси распадаются более половины браков, а белорусская семья «стареет»

30.07.2019 18:25 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси распадаются более половины браков, а белорусская семья «стареет»
pixabay.com

Белстат опубликовал сборник «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь». Среди прочих была затронула тема браков и разводов.

В Беларуси распадаются более половины браков, а белорусская семья «стареет» Дедушка на выданье. Истории, доказывающие, что любви все возрасты покорны

Специалисты подсчитали, что в 2018 году в Беларуси было зарегистрировано около 60,7 тыс. браков, при этом разводов – порядка 33,2 тыс. В целом на 1 тыс. браков в прошлом году пришлось 546 разводов. Если сравнить с предыдущими годами, то тенденция неутешительная. В 2017 году на 1 тыс. браков было 483 развода, в 2016-м – 506, в 2015-м – 402, в 2014-м – 415 и в 2013-м – 414.

Интересно, что городские жители разводятся чаще, чем сельские. Больше всего женятся в Минске, но там же чаще разводятся. По областям больше всего и браков, и разводов в Минской области, а меньше всего – в Гродненской.

Помимо этого, специалисты констатируют, что белорусская семья «стареет»: белорусы все позже женятся и выходят замуж. В 2018 году средний возраст вступления в брак у мужчин составил 28,1 лет, а у женщин – 26 лет. В 2017 году мужчины женились в 27,9 лет, а женщины выходили замуж в 25,8 лет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2018 году в стране на 1 тыс. браков пришлось 546 разводов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Властям напомнили о пенсионной ловушке, в которую только в 2018 году попало почти 5 тысяч человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика