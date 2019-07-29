В Беларуси распадаются более половины браков, а белорусская семья «стареет»

Источник материала: Аргументы и факты

Белстат опубликовал сборник «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь». Среди прочих была затронула тема браков и разводов.

Специалисты подсчитали, что в 2018 году в Беларуси было зарегистрировано около 60,7 тыс. браков, при этом разводов – порядка 33,2 тыс. В целом на 1 тыс. браков в прошлом году пришлось 546 разводов. Если сравнить с предыдущими годами, то тенденция неутешительная. В 2017 году на 1 тыс. браков было 483 развода, в 2016-м – 506, в 2015-м – 402, в 2014-м – 415 и в 2013-м – 414.

Интересно, что городские жители разводятся чаще, чем сельские. Больше всего женятся в Минске, но там же чаще разводятся. По областям больше всего и браков, и разводов в Минской области, а меньше всего – в Гродненской.

Помимо этого, специалисты констатируют, что белорусская семья «стареет»: белорусы все позже женятся и выходят замуж. В 2018 году средний возраст вступления в брак у мужчин составил 28,1 лет, а у женщин – 26 лет. В 2017 году мужчины женились в 27,9 лет, а женщины выходили замуж в 25,8 лет.