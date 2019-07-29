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Алексей Бага: «Ответный матч с "Русенборгом" очень важен»

30.07.2019 20:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В преддверии ответной встречи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2019/20 между норвежским «Русенборгом» и БАТЭ на стадионе «Леркендал» в Тронхейме состоялась официальная пресс-конференция главного тренера «желто-синих» Алексея Баги.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Насколько завтрашний поединок важен для вас? Это же ведь история. Верно?

— Безусловно, матч очень важен. Первый шаг был нами сделан неделю назад в Борисове. Чтобы идти дальше по турниру и продолжать писать клубную еврокубковую историю, собираемся завтра сделать второй шаг.

— Ощущаете ли давление, выступая в Лиге чемпионов?

— Нет. Абсолютно никакого давления! Обычное рабочее состояние. В подобных ситуациях наша команда оказывалась не раз и не два, когда играла в европейских клубных турнирах. БАТЭ — очень опытный коллектив, чтобы поддаваться какому-то давлению, даже если оно где-то и присутствует.

— Вчера разговаривал с белорусским журналистом. Он мне сказал, что если БАТЭ не пробьется в групповой турнир Лиги чемпионов, то столкнется с серьезными финансовыми проблемами, которые могут нанести урон клубу. Так ли это?

— Повторюсь: завтрашний поединок очень важен. Но мы не ставили бы так вопрос, что это матч жизни или смерти. Считаю, нормально, когда хочешь пройти дальше. В случае иного развития событий жизнь не закончится.

— Были ли вы удивлены уровнем игры, который неделю назад продемонстрировал «Русенборг»?

— Нет. Мы изначально понимали и видели, что уровень игры норвежского чемпиона очень высок. То, к чему готовились, почувствовали на поле.

— Кого из футболистов «Русенборга» по итогам первого матча можете выделить?

— В такой мощной команде тяжело кого-то персонально выделить. Поэтому не стал бы называть какие-то фамилии. «Русенборг» — очень сильная, ровная, сбалансированная во всех линиях команда, во главе которой стоит довольно серьезный тренер.

 
 
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В преддверии ответной встречи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов - 2019/20 между норвежским «Русенборгом» и БАТЭ на стадионе «Леркендал» в Тронхейме...
 
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