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Турнир по «STREET WORKOUT» пройдёт в Солигорске в конце июля. АНОНС.
30.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
23 июля 2019 16:43 1425
Турнир по "STREET WORKOUT" пройдёт в Солигорске в конце июля. АНОНС.
31 июля, в 13.00 на воркаут-площадке стадиона средней школы №3 в Солигорске состоится турнир по Street workout. Планируется, что турнир продлится до 16 часов.
Наверное, для людей постарше непонятно, что это за движение. Что же это такое? Это уличная гимнастика, которая становится все популярнее среди молодежи. Можно сказать, что это целое движение. Вот чтобы узнать, и можно стать зрителями. Ведь мероприятие популяризирует воркаут и спорт, пропагандирует здоровый образ жизни и объединяет тех, кто увлечен силовым спортом.
В ПРОГРАММЕ ТУРНИРА:
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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23 июля 2019 16:43 1425 Турнир по "STREET WORKOUT" пройдёт в Солигорске в конце июля....
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