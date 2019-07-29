Турнир по «STREET WORKOUT» пройдёт в Солигорске в конце июля. АНОНС.

Наверное, для людей постарше непонятно, что это за движение. Что же это такое? Это уличная гимнастика, которая становится все популярнее среди молодежи. Можно сказать, что это целое движение. Вот чтобы узнать, и можно стать зрителями. Ведь мероприятие популяризирует воркаут и спорт, пропагандирует здоровый образ жизни и объединяет тех, кто увлечен силовым спортом.



В турнире примут участие воркаут команда Steel Scorpions, молодежь города Солигорска и прилегающих к нему районов и областей Минской области.

