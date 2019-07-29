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Турнир по «STREET WORKOUT» пройдёт в Солигорске в конце июля. АНОНС.

30.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


23 июля 2019 16:43 1425

Турнир по "STREET WORKOUT" пройдёт в Солигорске в конце июля. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

31 июля, в 13.00 на воркаут-площадке стадиона средней школы №3 в Солигорске состоится турнир по Street workout. Планируется, что турнир продлится до 16 часов. 

Турнир по «STREET WORKOUT» пройдёт в Солигорске в конце июля. АНОНС.

Наверное, для людей постарше непонятно, что это за движение. Что же это такое? Это уличная гимнастика, которая становится все популярнее среди молодежи. Можно сказать, что это целое движение. Вот чтобы узнать, и можно стать зрителями. Ведь мероприятие популяризирует воркаут и спорт, пропагандирует здоровый образ жизни и объединяет тех, кто увлечен силовым спортом.

В турнире примут участие воркаут команда Steel Scorpions, молодежь города Солигорска и прилегающих к нему районов и областей Минской области.

Турнир по «STREET WORKOUT» пройдёт в Солигорске в конце июля. АНОНС.

В ПРОГРАММЕ ТУРНИРА:

12.00 — сбор участников.

13:00 – открытие мероприятия, приветственное слово.

13:05 – мастер класс от судей по Street Workout.

13:10 – основная часть мероприятия.

16.00 – окончание мероприятия.

Турнир по «STREET WORKOUT» пройдёт в Солигорске в конце июля. АНОНС.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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23 июля 2019 16:43 1425 Турнир по "STREET WORKOUT" пройдёт в Солигорске в конце июля....
 
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