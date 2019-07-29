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Горячую воду на Парковой и Набережной в г. Солигорске скоро включат!!!
30.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
23 июля 2019 14:52 5376
Горячую воду на Парковой и Набережной в г. Солигорске скоро включат!!!
С 9 по 22 июля в домах, которые обслуживаются МТЭЦ РУП «Минскэнерго», отсутствовала горячая вода. Некоторым жильцам повезло, им ее включили даже раньше предполагаемого срока. Однако эпопея с отключением горячей воды в Солигорске еще продолжается. Это связано с продолжением ремонта на некоторых участках тепловых сетей. В этот раз без горячей воды остались жители улиц Набережная и Парковая, а также Паркового проезда и Паркового переулка.
Так, с 22 по 26 июля с 8:00 до 17:00 горячее водоснабжение будет отсутствовать в домах № 11,13,15,17,19 по ул. Парковой, а также в доме №3 по переулку Парковому и доме № 5 Парковому проезду.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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23 июля 2019 14:52 5376 Горячую воду на Парковой и Набережной в г. Солигорске...
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