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Горячую воду на Парковой и Набережной в г. Солигорске скоро включат!!!

30.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


23 июля 2019 14:52 5376

Горячую воду на Парковой и Набережной в г. Солигорске скоро включат!!!

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

С 9 по 22 июля в домах, которые обслуживаются МТЭЦ РУП «Минскэнерго», отсутствовала горячая вода. Некоторым жильцам повезло, им ее включили даже раньше предполагаемого срока. Однако эпопея с отключением горячей воды в Солигорске еще продолжается. Это связано с продолжением ремонта на некоторых участках тепловых сетей. В этот раз без горячей воды остались жители улиц Набережная и Парковая, а также Паркового проезда и Паркового переулка.

Горячую воду на Парковой и Набережной в г. Солигорске скоро включат!!!

Так, с 22 по 26 июля с 8:00 до 17:00 горячее водоснабжение будет отсутствовать в домах № 11,13,15,17,19 по ул. Парковой, а также в доме №3 по переулку Парковому и доме № 5 Парковому проезду.

22 и 23 июля с 8:00 до 17:00 без горячей воды останутся дома №№ 24б, 25, 27, 28 по ул. Набережной, дома №№ 6, 8, 10, 12, 14, 16А по ул. Парковой и дом № 24 по Парковому проезду.

Жители города дожны понимать, что ремонтировать теплосети более комфортно летом, да и остаться без горячей воды удобнее летом, чем зимой.

Отнеситесь с понимаем к сложившейся ситуации.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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23 июля 2019 14:52 5376 Горячую воду на Парковой и Набережной в г. Солигорске...
 
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