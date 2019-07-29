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«Это большая технология»: показываем изнутри, как работает Витебский маслоэкстракционный завод
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аграрии Витебской области вышли на финишную прямую по уборке рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В хозяйстве «Рудаково» Витебского района семена с полей уже досушивают и везут на переработку. Машины встречают на весовой маслоэкстракционного завода. Здесь рапс перерабатывают. Уменьшить потери, заготовить быстро и не поступиться качеством – с этими задачами предприятия концерна «Белгоспищепром» справляются отлично.
На полях сельхозпредприятия «Рудаково» дозревает только рапс яровой, озимый собрали до последнего семечка. Да что там собрали – успели высушить более 70 %. С основной задачей – вовремя и без потерь – в хозяйстве справляются.
Станислав Козлов, главный агроном хозяйства «Рудаково»:
Высушенный рапс отправляют на Витебский маслоэкстракционный завод. Это одно из ведущих предприятий флагмана пищевой промышленности Беларуси – концерна «Белгоспищепром».
Машины с урожаем здесь взвешивают, разгружают. А затем семена проходят тщательный контроль в лаборатории, ведь очень важно, пойдет ли рапс на пищевые или технические нужды.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Начальник экстракционного цеха Александр Жаворонков помнит еще те времена, когда труд на предприятии в большинстве своем был ручной. После модернизации ситуация изменилась в корне.
Александр Жаворонков, начальник цеха ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод»:
Рапс здесь перерабатывают круглый год, равно как и хранят. Современные технологии позволяют сохранить семена в первозданном виде.
Александр Каштанов, главный инженер ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод»:
Темпы уборки 2019 года превзошли все ожидания. Теперь дело за малым: убрать с полей рапс яровой. Но аграрии Витебской области знают, как справиться и с этой непростой задачей. Главное, работать максимально быстро и сохранить качество каждого семечка.
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Новости Беларуси. Аграрии Витебской области вышли на финишную прямую по уборке рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хозяйстве «Рудаково»...
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