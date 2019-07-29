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Новости экономики за 30.07.2019

30.07.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько денег многодетным семьям в 2020 году выделит правительство? Когда повысят досрочные пенсии за работу в особых условиях, и кто может стать генподрядчиком крупного строительства в Гродно? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минфин прогнозирует на 2020 год дефицит бюджета 1,4 млрд рублей

НА «ГРОДНО АЗОТ» ВЫБИРАЮТ ГЕНПОДРЯДЧИКА СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО КОМПЛЕКСА ЗА 1,3 МЛРД ДОЛЛАРОВ

Конкурс по выбору компании, которая будет строить новый дорогостоящий комплекс на «Гродно Азот», перешел в финальную стадию. Из девяти претендентов на роль генерального подрядчика остались четыре компании: три китайские и одна итальянская. В ближайшее время их предложения будут оценены по специальным критериям, после чего определится победитель и будет заключен контракт.

Новости экономики за 30.07.2019

На строительство нового комплекса будет затрачено в общей сложности более 1 миллиарда долларов. Его ввод в эксплуатацию позволит увеличить производство азотных удобрений в 1,5 раза, при этом их стоимость снизится на 15 %.

Пенсии за работу в особых условиях хотят значительно увеличить

Минск и Будапешт будут связаны прямым авиарейсом

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сколько денег многодетным семьям в 2020 году выделит правительство? Когда повысят досрочные пенсии за работу в особых условиях, и кто может стать...
 
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