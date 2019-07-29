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Минфин прогнозирует на 2020 год дефицит бюджета 1,4 млрд рублей

30.07.2019 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Реализация программы семейного капитала в следующем году будет продолжена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эти цели в новом бюджете правительство закладывает примерно 350 миллионов рублей исходя из того, что выплата будет составлять 22,5 тысячи. Кроме того, будут зарезервированы средства для помощи многодетным семьям в приобретении жилья.

В целом бюджет на 2020 год планируется с почти полуторамиллиардным дефицитом. Доходы останутся на текущем уровне, а расходы вырастут. Поэтому понадобится тотальная экономия по всем направлениям, в том числе будет уменьшена поддержка госпредприятий.

Что касается зарплат бюджетников, то они продолжат рост. Ставится задача довести их до 80 % от средней по экономике.

Больше новостей экономики за 30 июля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Реализация программы семейного капитала в следующем году будет продолжена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На эти цели в новом...
 
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