Минск и Будапешт свяжет прямой авиарейс

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще один маршрут и еще одна авиакомпания. Венгерский лоукост весной 2020 года начинает полеты по маршруту Будапешт–Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет работа по согласованию, после чего будет подписан договор и составлено расписание на весну-лето. Стоит отметить, что к нам приходит одна из крупнейших лоукост-компаний в мире, которая работает в основном на рынке центральной Европы.