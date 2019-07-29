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«Предприятие завтрашнего дня»: Президенту доложили о строительстве завода БНБК

30.07.2019 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глубокую переработку зерна по современным методам биотехнологии должна обеспечить Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. О ходе реализации проекта 30 июля говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его значимость Президент подчеркивал не раз. Это должно быть производство завтрашнего дня: экспортоориентированное и импортозамещающее. Кроме того, это положит начало развитию в стране биотехнологической отрасли.

Корреспондент Екатерина Жилянина продолжит.

«Предприятие завтрашнего дня»: Президенту доложили о строительстве завода БНБК

Екатерина Жилянина, СТВ:
Ровно год назад в Пуховичском районе под Руденском заложили первый камень и традиционную по такому случаю капсулу с посланием будущим поколениям. Так началось строительство принципиально нового для Беларуси производства в классической аграрной отрасли.

«Предприятие завтрашнего дня»: Президенту доложили о строительстве завода БНБК

Речь о биотехнологиях. Здесь, в Пуховичском районе, будет работать экспортоориентированное и одновременно импортозамещающее предприятие по выпуску незаменимых аминокислот и высокоэффективных кормов. Кое-что из продукции можно будет использовать и в медицинских целях.

«Предприятие завтрашнего дня»: Президенту доложили о строительстве завода БНБК

Инвестиционный проект с привлечением китайских денег реализуется под эгидой Белорусской национальной биотехнологической корпорации. На площади в 160 гектаров разместятся заводы, выпускающие аминокислоты и комбикорма, а еще комплекс зернохранилищ, автокомбинат (он будет заниматься перевозками и обслуживанием транспорта), научная лаборатория и другие объекты. Даже теплоэлектростанция запланирована. 1000 рабочих мест и полная готовность к 2032 году. Предприятия будут запускать по очереди, так что первую продукцию можно будет оценить уже в 2020 году.

30 июля Президенту доложили о ходе реализации этого крупного проекта.

«Предприятие завтрашнего дня»: Президенту доложили о строительстве завода БНБК

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Принимая решение об образовании Белорусской национальной биотехнологической корпорации, мы ставили перед собой довольно амбициозную цель – создать предприятие завтрашнего дня. Его задача – производство и экспорт конкурентоспособной на мировом рынке продукции агропромышленного комплекса, что в результате позволит минимизировать импорт и максимально сократить количество посредников внутри страны. Специалисты меня информируют, что вроде бы этот процесс пошел.

Предполагается, что объекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, как это практикуется во всем мире. Это обязательно надо делать, нащупывая объемы сырья, которые мы можем закупить для того предприятия (это немалые объемы). И самое главное – реализация готового продукта. Поэтому наращивать производство надо как можно постепеннее.

«Предприятие завтрашнего дня»: Президенту доложили о строительстве завода БНБК

Александр Лукашенко: «Практически БНБК – это начало развития в стране биотехнологической отрасли»

Среди учредителей – несколько зарубежных компаний, а общие затраты превышают 700 миллионов долларов. Однако авторы идеи уверены: окупятся средства сполна. Чистая прибыль по прогнозам 100 миллионов долларов в год. Чистой прибылью корпорации выгода для страны, конечно, не ограничивается. Импорт аналогичной продукции составляет пару сотен миллионов долларов. Мощности позволят удовлетворить не только внутренний спрос: производиться здесь будет высококонкурентная продукция, востребованная на мировых рынках. Продукция будущего. Технологии выбрали передовые, с использованием четвертого поколения бактерий (по китайским стандартам) и на местном сырье – пшеница, тритикале.

«Предприятие завтрашнего дня»: Президенту доложили о строительстве завода БНБК

Президент поставил задачу четко определить сырьевые зоны. Около половины продукции пойдет на экспорт. Срок окупаемости – лет 8. Не менее важно то, что проект станет базовым для развития биотехнологического производства в стране. Высококачественные корма позволят повысить эффективность мясо-молочных предприятий: без современного производственного цикла даже самый превосходный урожай не принесет должной отдачи.

«Предприятие завтрашнего дня»: Президенту доложили о строительстве завода БНБК

Эксперты предполагают, что экспорт продовольствия на 5-6 миллиардов долларов для белорусских аграриев с нынешней продуктивностью предел.

«Предприятие завтрашнего дня»: Президенту доложили о строительстве завода БНБК

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
За счет этого продукта мы сократим затраты на производство. Тем самым мы повысим конкурентоспособность готовой нашей продукции. Потому только по молоку 60 % от произведенного мы реализовываем на экспорт. А вот эта вот часть, которая позволит снизить затраты на производство и повысить добавленную стоимость уже в процессе ее реализации как готовой переработанной продукции.

«Предприятие завтрашнего дня»: Президенту доложили о строительстве завода БНБК

Биотехнологии открывают совсем другие возможности – это новый этап для белорусского агропромышленного комплекса. На базе предприятий пройдут подготовку специалисты соответствующего класса. Перед системой образования поставлена задача в ближайшее время подготовить необходимые кадры. А белорусские ученые – Президент проучил подключить и Национальную академию наук, и университеты – займутся сопровождением. В таком проекте оно требуется на постоянной основе.

«Предприятие завтрашнего дня»: Президенту доложили о строительстве завода БНБК

Анатолий Хотько:
Это возможность участия в производстве зерна на договорных условиях с хозяйствами, консультационные услуги сельскохозяйственным производителям, которые будут производить молоко, мясо. Там будет определен штат высококлассных специалистов, менеджеров, которые будут оказывать услуги, консультировать животноводов, которые будут работать в хозяйствах.

Сегодня наши специалисты, которые будут работать на этом предприятии, уже обучаются за рубежом, узнают новые технологии, производства. Они вернутся с этим багажом знаний.

«Предприятие завтрашнего дня»: Президенту доложили о строительстве завода БНБК

Предприятие неспроста появилось в Пуховичском районе. Руденск – один из городов-спутников. И такой масштабный промышленный проект, конечно же, придаст ему импульс для развития. В населенном пункте, к примеру, построят жилье для специалистов, работающих на этих производствах.

«Предприятие завтрашнего дня»: Президенту доложили о строительстве завода БНБК

Президент обратил внимание не только на успешный запуск – уже сейчас поручает проработать рынки сбыта. К будущим предприятиям проявляют интерес аграрии из других стран, прибывающие к нам иностранные делегации. Новость о возведении биотехнологического комплекса в стране не пропустили даже американские журналисты, назвав на одном из популярных порталов этот проект «строительством века в Беларуси» и новой эрой в отечественном сельском хозяйстве.

«Предприятие завтрашнего дня»: Президенту доложили о строительстве завода БНБК

Люди в материале: Екатерина Жилянина, Александр Лукашенко, Анатолий Хотько
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Глубокую переработку зерна по современным методам биотехнологии должна обеспечить Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. О...
 
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