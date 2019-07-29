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Белорусские школьники взяли 4 медали на международной олимпиаде по химии

30.07.2019 20:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские школьники взяли 4 медали на международной олимпиаде по химии
Фото из открытых источников

Как стало известно, участники белорусской команды завоевали две серебряные и две бронзовые медали на 51-й Международной химической олимпиаде, которая проходила с 21 по 29 июля в Париже.

Белорусские школьники взяли 4 медали на международной олимпиаде по химии Минские школьницы завоевали 4 медали на математической олимпиаде в Киеве

По информации Министерства образования, в интеллектуальном состязании участвовали 270 учащихся старших классов из 80 стран мира. Сборная команда Беларуси была представлена четырьмя участниками, которые стали победителями заключительного этапа республиканской олимпиады по химии в 2018/2019 учебном году.

По итогам олимпиады «серебро» привезли выпускник гимназии №50 Минска Максим Сысоенков и выпускник лицея БГУ Евгений Малич. Бронзовые медали на счету выпускника лицея БГУ Олега Короткова и выпускника гимназия №10 Молодечно Ивана Мамчица. Руководителями команды выступили Виктор Хвалюк и Денис Шклярук из БГУ.

Международная химическая олимпиада (IСhO) – ежегодное интеллектуальное соревнование среди учащихся разных стран в знании химии. Олимпиада состоит из двух туров: теоретического и практического (по 5 часов каждый), которые проводятся в разные дни.

 
Теги: Минск
 
 
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На счету белорусской команды две серебряные и две бронзовые награды.
 
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