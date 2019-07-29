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В Беларуси закон об «отсрочках» окончательно вступит в силу 9 августа
30.07.2019 19:47 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
30 июля на Национальном правовом интернет-портале официально
Белорусские власти неоднократно заявляли, что ни одно из законных оснований быть освобожденным от службы в армии не убрали. Сохранены все отсрочки по состоянию здоровья и семейному положению.
Осталась и отсрочка от призыва для получения образования, однако теперь получить ее можно будет только один раз. Это нововведение и вызвало наибольшие споры среди белорусов. Раньше отсрочку от службы в армии давали каждый раз, когда молодой человек продолжал учебу – на время колледжа, университета, магистратуры, аспирантуры. Теперь такой возможности нет. Прежде чем поступить в магистратуру после вуза, нужно «разобраться» с военкоматом и, если молодого человека признают годным к службе, то перед продолжением учебы придется отслужить в армии.
В то же время тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения (без возврата средств за образование). Еще одно из нововведений – закон ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы нацбезопасности граждан, которые «откосили» от армии.
Также ужесточили правила выезда призывников за границу для тех, кто вовремя не приходит в военкомат на мероприятия по призыву. Если раньше уклонистами считались те, кто получил повестку в руки и без уважительной причины не явился в назначенное время в военкомат, то теперь ограничить выезд могут и тем, кто повестки не получал. Другими словами, те, кто не уведомил военкомат о смене жительства, могут не попасть за границу. Решение об ограничении выезда за границу принимает военный комиссар. Оно временное, пока призывник не явится в военкомат. Его также можно обжаловать в суде.
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Одно из главных изменений – отсрочку для получения образования молодые люди теперь смогут получить только один раз.
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