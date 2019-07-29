Источник материала: Новости Волковыска

В Польше отменили подоходный налог для молодежи в возрасте до 26 лет. Решение вступит в силу с 1 августа 2019 года, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Польское правительство внесло изменения в закон об уплате налогов. Теперь молодые люди, которые зарабатывают меньше 85,5 тысяч злотых в год (около € 20 тысяч) освобождаются от уплаты подоходного налога в 18%. Льготой смогут воспользоваться почти два миллионов человек.

С помощью налоговых послаблений польские власти хотят остановить утечку специалистов, которая происходит с момента вступления страны в ЕС. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого за последние 15 лет Польшу покинули 1,7 миллиона человек. Глава правительства считает, что освобождение от налога даст молодежи новые возможности, которые соответствуют западным образцам. «Это должно закончиться, молодые люди должны остаться в Польше», — добавил он.

Польский исследователь Барбара Янцевич отмечает, что вступление Польши в 2004 году в ЕС негативно сказалось на ее экономике, так как граждане страны получили возможность работать в европейских странах без специального разрешения или визы. «За последние несколько лет мы начали ощущать нехватку работников и осознали, что нам нужны эти люди», — сказала она.