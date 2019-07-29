Советника президента Ирана приговорили к смертной казни









Пресс-секретарь судебной власти Голям Хоссейн Эсмаели сообщил, что советника президента в соответствии с нормами исламского права приговорили к кисасу - наказанию, равному по тяжести совершенному правонарушению. Политик может обжаловать приговор в течение 20 дней с момента его оглашения.





Бывший мэр Тегерана Али Наджафи явился в полицию с повинной 28 мая. Он признался, что застрелил жену из-за семейных проблем.