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Советника президента Ирана приговорили к смертной казни

30.07.2019 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Советник президента Ирана Мохаммад Али Наджафи приговорен к смертной казни за убийство жены, сообщает агентство Tasnim.



Пресс-секретарь судебной власти Голям Хоссейн Эсмаели сообщил, что советника президента в соответствии с нормами исламского права приговорили к кисасу - наказанию, равному по тяжести совершенному правонарушению. Политик может обжаловать приговор в течение 20 дней с момента его оглашения.

Бывший мэр Тегерана Али Наджафи явился в полицию с повинной 28 мая. Он признался, что застрелил жену из-за семейных проблем.
 
 
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Советник президента Ирана Мохаммад Али Наджафи приговорен к смертной казни за убийство жены, сообщает агентство Tasnim.
 
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