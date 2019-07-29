|
В Минске на камеру фотофиксации попал самокат. Скорость озадачила ГАИ
Источник материала: Партизан
В Минске на камеру фотофиксации попал электросамокат, который мчался на скорости 75 км/ч. В ГАИ озадачены – на самокаты правила дорожного движения не распространяются.
Похоже у Госавтоинспеции появился новый вопрос на обсуждение. 19 июля камера фотофиксации, установленная на улице Орловской, зафиксировала мужчину, который мчался на электросамокате со скоростью 75 км/час.
Напомним, что разрешённая скорость движения механических транспортных средств в населённых пунктах составляет 60 км/ч. Следовательно, самокат нарушил правила.
Информацию о данном инциденте передали в ГАИ. Найдут ли нарушителя неизвестно, ведь на самокате номера отсутствуют, идентифицировать человека по фото сложно.
Стоит отметить, что некоторые любители электросамокатов ездят по дорогам общего пользования вместе с автомобилями. Между тем, в правилах дорожного движения электросамокат как транспортное средство не обозначен. При этом данные устройства, как выяснилось, могут развивать вполне высокую скорость.
Как рассказали
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на камеру фотофиксации попал электросамокат, который мчался на скорости 75 км/ч. В ГАИ озадачены – на самокаты правила дорожного движения не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)