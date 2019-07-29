В Минске на камеру фотофиксации попал самокат. Скорость озадачила ГАИ









Похоже у Госавтоинспеции появился новый вопрос на обсуждение. 19 июля камера фотофиксации, установленная на улице Орловской, зафиксировала мужчину, который мчался на электросамокате со скоростью 75 км/час.





Напомним, что разрешённая скорость движения механических транспортных средств в населённых пунктах составляет 60 км/ч. Следовательно, самокат нарушил правила.





Информацию о данном инциденте передали в ГАИ. Найдут ли нарушителя неизвестно, ведь на самокате номера отсутствуют, идентифицировать человека по фото сложно.









Стоит отметить, что некоторые любители электросамокатов ездят по дорогам общего пользования вместе с автомобилями. Между тем, в правилах дорожного движения электросамокат как транспортное средство не обозначен. При этом данные устройства, как выяснилось, могут развивать вполне высокую скорость.





«Нашей Ниве» в организации «Безопасные дороги Беларуси», ГАИ уже планирует внести поправки в ПДД, чтобы скорректировать правила для электросамокатов. Как рассказалив организации «Безопасные дороги Беларуси», ГАИ уже планирует внести поправки в ПДД, чтобы скорректировать правила для электросамокатов.



