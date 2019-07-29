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В Минске на камеру фотофиксации попал самокат. Скорость озадачила ГАИ

30.07.2019 20:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске на камеру фотофиксации попал электросамокат, который мчался на скорости 75 км/ч. В ГАИ озадачены – на самокаты правила дорожного движения не распространяются.



Похоже у Госавтоинспеции появился новый вопрос на обсуждение. 19 июля камера фотофиксации, установленная на улице Орловской, зафиксировала мужчину, который мчался на электросамокате со скоростью 75 км/час.

Напомним, что разрешённая скорость движения механических транспортных средств в населённых пунктах составляет 60 км/ч. Следовательно, самокат нарушил правила.

Информацию о данном инциденте передали в ГАИ. Найдут ли нарушителя неизвестно, ведь на самокате номера отсутствуют, идентифицировать человека по фото сложно.


Стоит отметить, что некоторые любители электросамокатов ездят по дорогам общего пользования вместе с автомобилями. Между тем, в правилах дорожного движения электросамокат как транспортное средство не обозначен. При этом данные устройства, как выяснилось, могут развивать вполне высокую скорость.

Как рассказали «Нашей Ниве» в организации «Безопасные дороги Беларуси», ГАИ уже планирует внести поправки в ПДД, чтобы скорректировать правила для электросамокатов.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на камеру фотофиксации попал электросамокат, который мчался на скорости 75 км/ч. В ГАИ озадачены – на самокаты правила дорожного движения не...
 
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