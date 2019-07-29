«Перспектива» предлагает вернуть на улицы Минска киоски ИП

Свое решение ИП мотивируют тем, что сейчас в Минске ООО «Энерго-Ойл» получило разрешение на открытие табачных киосков шаговой доступности. В своем письме «Перспектива» апеллирует к равным правам субъектов хозяйствования и Конституции.





Объединение предлагает вернуть киоски мелкорозничной торговли предпринимателей в Минск и организовать прозрачный процесс распределения мест на основе проведения открытых аукционов с участием малого бизнеса.





«Перспектива» заверяет, что ИП готовы продавать только беларусские товары и даже устанавливать киоски единого образца.





«Не будем напоминать про глас народа и его мнение, когда он узнает, что одним можно, а другим нельзя: если уж разрешили олигарху, то нужно дать и простым предпринимателям вести свой бизнес на равных», — говорится в письме.