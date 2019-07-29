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«Перспектива» предлагает вернуть на улицы Минска киоски ИП

30.07.2019 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Республиканское общественное объединение «Перспектива» направило письмо в Администрацию президента, Мингорисполком и МАРТ. В нем объединение предпринимателей розничной торговли предлагает вернуть на улицы беларусской столицы киоски малых предпринимателей. Они были убраны в конце прошлого десятилетия. Тогда это мотивировалось заботой о внешнем виде города.

Свое решение ИП мотивируют тем, что сейчас в Минске ООО «Энерго-Ойл» получило разрешение на открытие табачных киосков шаговой доступности. В своем письме «Перспектива» апеллирует к равным правам субъектов хозяйствования и Конституции.

Объединение предлагает вернуть киоски мелкорозничной торговли предпринимателей в Минск и организовать прозрачный процесс распределения мест на основе проведения открытых аукционов с участием малого бизнеса.

«Перспектива» заверяет, что ИП готовы продавать только беларусские товары и даже устанавливать киоски единого образца.

«Не будем напоминать про глас народа и его мнение, когда он узнает, что одним можно, а другим нельзя: если уж разрешили олигарху, то нужно дать и простым предпринимателям вести свой бизнес на равных», — говорится в письме.
 
Теги: Минск
 
 
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Республиканское общественное объединение «Перспектива» направило письмо в Администрацию президента, Мингорисполком и МАРТ. В нем объединение предпринимателей...
 
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