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«Перспектива» предлагает вернуть на улицы Минска киоски ИП
Источник материала: Партизан
Республиканское общественное объединение «Перспектива» направило письмо в Администрацию президента, Мингорисполком и МАРТ. В нем объединение предпринимателей розничной торговли предлагает вернуть на улицы беларусской столицы киоски малых предпринимателей. Они были убраны в конце прошлого десятилетия. Тогда это мотивировалось заботой о внешнем виде города.
Свое решение ИП мотивируют тем, что сейчас в Минске ООО «Энерго-Ойл» получило разрешение на открытие табачных киосков шаговой доступности. В своем письме «Перспектива» апеллирует к равным правам субъектов хозяйствования и Конституции.
Объединение предлагает вернуть киоски мелкорозничной торговли предпринимателей в Минск и организовать прозрачный процесс распределения мест на основе проведения открытых аукционов с участием малого бизнеса.
«Перспектива» заверяет, что ИП готовы продавать только беларусские товары и даже устанавливать киоски единого образца.
«Не будем напоминать про глас народа и его мнение, когда он узнает, что одним можно, а другим нельзя: если уж разрешили олигарху, то нужно дать и простым предпринимателям вести свой бизнес на равных», — говорится в письме.
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Республиканское общественное объединение «Перспектива» направило письмо в Администрацию президента, Мингорисполком и МАРТ. В нем объединение предпринимателей...
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